Capixaba é campeão na abertura do Paulista Light de Kart

Joaquim Medeiros, piloto capixaba de Kart Crédito: KMCom / Gilmar Rose

A temporada 2025 da Copa São Paulo Light de Kart começou com grandes disputas no último fim de semana, no tradicional Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos. A principal competição regional do kart brasileiro reuniu pilotos de todo o país para a primeira etapa do campeonato, e um dos grandes destaques foi Joaquim Medeiros, do Espírito Santo.

Atual campeão do Paulista Light na Mirim Rookie, o capixaba inicia na categoria Mirim com a expectativa de figurar entre os protagonistas do campeonato. Desde os primeiros treinos livres, o piloto do kart número 16 foi o mais rápido em dois dos quatro treinos da semana. Porém, na tomada de tempos da sexta-feira (7), um problema técnico comprometeu seu desempenho, e ele acabou marcando apenas o décimo tempo.

Com a decisão da equipe de trocar o motor para o dia seguinte, Joaquim largou da última posição na primeira corrida de sábado (8), que não foi obstáculo para o piloto, que se recuperou e escalou o pelotão. Na sétima volta, Joaquim assumiu a liderança e manteve até a bandeirada. Na segunda bateria, com o grid invertido, Joaquim partiu da quinta posição. Com ritmo forte, ele já era o líder na terceira volta, e manteve a ponta até cruzar a linha de chegada, garantindo a vitória da etapa.

"Foi muito difícil largar lá de trás na primeira corrida, mas o kart estava bem melhor do que na tomada de tempo e consegui passar um por um. Na segunda corrida, tive que segurar a posição no final, mas deu tudo certo. Estou muito feliz! Quero agradecer à minha equipe e à minha família, que veio me apoiar aqui. Agora é me preparar para a próxima corrida!", comemorou Joaquim Medeiros.