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Capixaba é campeão na abertura do Paulista Light de Kart

Atual Campeão Mirim Rookie, Joaquim Medeiros venceu as duas corridas da primeira etapa, em São Paulo.

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 20:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2025 às 20:01
Joaquim Medeiros, piloto capixaba de Kart
Joaquim Medeiros, piloto capixaba de Kart Crédito: KMCom / Gilmar Rose
A temporada 2025 da Copa São Paulo Light de Kart começou com grandes disputas no último fim de semana, no tradicional Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos. A principal competição regional do kart brasileiro reuniu pilotos de todo o país para a primeira etapa do campeonato, e um dos grandes destaques foi Joaquim Medeiros, do Espírito Santo.
Atual campeão do Paulista Light na Mirim Rookie, o capixaba inicia na categoria Mirim com a expectativa de figurar entre os protagonistas do campeonato. Desde os primeiros treinos livres, o piloto do kart número 16 foi o mais rápido em dois dos quatro treinos da semana. Porém, na tomada de tempos da sexta-feira (7), um problema técnico comprometeu seu desempenho, e ele acabou marcando apenas o décimo tempo.
Com a decisão da equipe de trocar o motor para o dia seguinte, Joaquim largou da última posição na primeira corrida de sábado (8), que não foi obstáculo para o piloto, que se recuperou e escalou o pelotão. Na sétima volta, Joaquim assumiu a liderança e manteve até a bandeirada. Na segunda bateria, com o grid invertido, Joaquim partiu da quinta posição. Com ritmo forte, ele já era o líder na terceira volta, e manteve a ponta até cruzar a linha de chegada, garantindo a vitória da etapa.
"Foi muito difícil largar lá de trás na primeira corrida, mas o kart estava bem melhor do que na tomada de tempo e consegui passar um por um. Na segunda corrida, tive que segurar a posição no final, mas deu tudo certo. Estou muito feliz! Quero agradecer à minha equipe e à minha família, que veio me apoiar aqui. Agora é me preparar para a próxima corrida!", comemorou Joaquim Medeiros.
Com a vitória na abertura da temporada, o capixaba começa o campeonato com o pé direito e se firma como um dos nomes a serem observados na categoria Mirim. O próximo desafio da Copa São Paulo Light de Kart será no dia 15 de março, novamente no kartódromo de Interlagos.

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