Capixaba busca título da Copa do Brasil de Beach Soccer pelo Vasco

Jéssica Mendonça disputa a Copa do Brasil pelo Vasco Crédito: Kleyvson Santos/CBSB

Até domingo (08), Recife (PE) é a capital nacional do futebol de areia feminino. As principais jogadoras do país se enfrentam pela Copa do Brasil de Beach Soccer. Entre essas feras, está a capixaba Jéssica Mendonça. A atleta, que é natural de Anchieta, na Região Sul do Espírito Santo, está disputando a competição nacional pelo Vasco.

Com Jéssica, as Rainhas da Areia, como são conhecidas as jogadoras do time carioca, conquistaram bons resultados nas partidas da primeira fase, lideraram o Grupo B e se garantiram nas semifinais. Na estreia, realizada na última quarta-feira (4), o Vasco goleou o Mogi Mirim (PE) por 6x1. Na quinta-feira (05), no segundo jogo, venceram o Auto Esporte (PB) pelo placar de 5x2 e na sexta-feira (06) fecharam a fase de grupos com a vitória de 3 a 2 sobre o Sampaio Corrêa.

Na semifinal, o Vasco encara o Ceilândia-DF neste sábado (07), às 16h. Jéssica está otimista em relação à continuidade do campeonato. Estou muito confiante. No Vasco as pessoas não pensam só no individual, aqui é coletivo. As meninas são uma família. A gente está em um clima muito bom e eu tenho certeza de que chegaremos à final, comenta a jogadora.

A capixaba, que atua na posição de ala, chegou perto, mas ainda não teve a felicidade de marcar o primeiro gol no torneio. Só não fiz gol ainda. Mas eu estou tranquila porque minha função maior, minha característica, é a marcação. Marcação e achar o passe. Eu não fico muito lá na frente. Então sem pressão, se tiver que acontecer, acontece, avalia Jéssica.

Vasco está firme na luta pelo título da Copa do Brasil de Beach Soccer Crédito: Kleyvson Santos/CBSB

INÍCIO NO ESPORTE

A sua história no esporte começou na Praia de Camburi, em Vitória. Porém, foi em Anchieta, sua cidade natal, que Jéssica pôde desfrutar de mais oportunidades. Em 2017, ela foi convidada para dar aula no Centro de Treinamento Missão (CTM)/Anchieta, já que é formada em Educação Física. O CTM é um projeto social que possui divisões de base de futebol de areia.

Em Anchieta, Jéssica voltou a treinar, sem deixar de exercer a função de treinadora, e foi se destacando. Após retornar à areia, a atleta foi jogar na Europa, onde foi campeã italiana. Ela também já foi convocada para a seleção brasileira. Vestindo a amarelinha, a capixaba chegou a disputar o sul-americano, quando o Brasil perdeu a final para o Paraguai.

A Copa do Brasil de Beach Soccer é transmitida no Youtube, através do canal oficial da Confederação de Beach Soccer do Brasil.