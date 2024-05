Brasil emplaca 6ª vitória seguida na Liga das Nações ao bater Holanda

Seleção feminina voltará à quadra contra Itália à 1h30 de sábado (1º)

Com presença garantida nos Jogos de Paris, as brasileiras assumiram, provisoriamente, a liderança da tabela com 17 pontos, dois a mais que a Polônia, que joga esta tarde contra a Coreia do Sul. O embate acirrado pelos dois primeiros lugares na classificação tem motivo: apenas vencedor e vice da LNF serão cabeças de chave na divisão de grupos na Olimpíada de Paris. A LNV reúne as 16 seleções mais bem ranqueadas do mundo. No jogo de hoje (30), a ponteira Ana Cristina roubou a cena em quadra ao anotar 19 pontos. A capitã Gabi também foi destaque ao garantiu outros 15 pontos, seguida de Carolane com 10 (quatro de bloqueio e o restante no ataque).