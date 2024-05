Federação de Automobilismo usa de IA contra abusos e ameaças online

Pesquisa aponta que 75% dos atletas já sofreram ameaças físicas. Haverá uma conferência para debater o assunto na qual participarão representantes das federações de Rugby e Tênis além da Fifa

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) está intensificando o uso de inteligência artificial e trabalhando com uma coalizão global de esportes e governos para combater abusos online. A primeira conferência Unidos Contra o Abuso Online (UAOA, na sigla em inglês) será realizada em Paris, nesta quarta-feira (29), para discutir quais medidas precisam ser tomadas. A FIA já fez parceria com a Arwen AI, que trabalhou com as equipes de Fórmula 1 Mercedes, Red Bull e Alpine, e um porta-voz afirmou que as capacidades de IA da entidade estão sendo desenvolvidas. O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, disse à reportagem que mais de 4.000 sites foram bloqueados em um intervalo de sete semanas no ano passado antes do congresso anual da FIA.