Dupla do ES conquista Sul-Americano sub-19 de vôlei de praia

Julhia e Marcela venceram as argentinas Ema Schindrig e Victoria Sancer e garantiram vaga no Mundial da categoria

A capixaba Julhia Perandre e a carioca Marcela Mattoso fizeram história. A dupla, que treina no Aest, foi campeã Sul-Americana sub-19 de vôlei de praia feminino. Elas venceram as argentinas Ema Schindrig e Victoria Sancer por dois sets a zero (21/17 e 21/19).

O torneio aconteceu no último final de semana, no Equador. Ao longo da competição, tanto a dupla brasileira como a dupla argentina ficaram com 380. No desempate, melhor para Julhia/Marcela.