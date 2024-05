Fera do mar

Luna Hardman é bicampeã no bodyboarding e revela ES como polo do esporte

A filha de Neymara Carvalho repetiu o bom resultado de 2022 e faturou o bicampeonato no Bodyboarding na categoria Junior. Maíra Viana também obteve ótimos resultados, comprovando a força capixaba na modalidade

Luna Hardman e Maíra Viana chegaram nesta terça (28) em Vitória após conquistas no Chile. (Vitor Bermudes/Mosaico Imagem/ ArcelorMittal)

Vitor Antunes Reporter / [email protected]

O mar está para as capixabas! Mais uma vez, Luna Hardman brilhou no bodyboarding e conquistou o segundo campeonato na categoria. Agora, o triunfo veio no Antofagasta Bodyboard Festival, disputado no Chile.

E não apenas ela saiu vitoriosa, mas também Maíra Viana, de Vila Velha, que assumiu a liderança no ranking da categoria Pro, e garantiu o primeiro lugar da competição. A festa para recepção das campeãs aconteceu nesta terça-feira (28), no Aeroporto de Vitória.

Luna encerrou a temporada como a primeira do ranking mundial da Pro Junior, com 3.720 pontos, e é a segunda colocada na Profissional, com 4.770 pontos. Já Maíra lidera com folga, anotando 4.845 pontos. As próximas etapas do Mundial serão nas Maldivas, em agosto, e em Portugal, em setembro.

Para Luna Hardman, essa mudança de categoria vem acompanhada de muita preparação. "Eu estou construindo essa transição desde o começo da minha experiência profissional, competindo tanto na Junior quanto na Pro. E esse próximo ano vai ser o primeiro em que eu vou competir inteira e exclusivamente no circuito profissional. Estou muito feliz de fazer essa transição muito bem, chegando em vários pódios".

Já Maíra, nascida em Duque de Caxias (RJ), mora no Espírito Santo há mais de dez anos e veio para o Estado exclusivamente para praticar bodyboarding.

"No Rio eu morava longe da praia, não tinha acesso nem incentivos à prática do esporte, o que tenho aqui no Espírito Santo. Vim construindo a minha carreira pouco a pouco, me tornei bicampeã brasileira, ganhei força, experiência e, no ano passado, fiquei no Top 5. Quando vim morar no Espírito Santo, eu não tinha nenhum familiar aqui, então vim realmente atrás desse sonho. Foram vários anos persistindo. Hoje sou uma atleta muito mais experiente, com muito mais consciência, me amadureci, para buscar esse título. Agora é aproveitar a oportunidade de estar na liderança, com bons resultados e focada, com pé no chão, muita calma para concretizar essa liderança", detalha.

Maíra prossegue dizendo que os bons resultados no Chile são significativos: "Neste ano tive a minha primeira vitória no circuito e logo de cara embalei outra. É como se eu tivesse vencido duas vezes. Minha intenção é continuar treinando, focada, que daqui a dois meses tem mais uma etapa nas Maldivas e depois, em Portugal".

Tenho o apoio do governo, mas ainda preciso de mais incentivo porque são viagens caras, é um circuito grande, então temos mais dois meses para correr atrás de patrocínios. Sou uma atleta do circuito mundial e estou aberta para conversar Maíra Viana • Bodyboarder

Celeiro de craques

Para Neymara Carvalho, multicampeã da modalidade e um dos principais nomes do bodyboard, além de ser mãe de Luna Hardman, o Espírito Santo é um celeiro de grandes atletas, daí a razão desses resultados expressivos.

Luna Hardman e Neymara Carvalho, filha e mãe que consolidam duas gerações de bodyboarders. (Vitor Bermudes/Mosaico Imagem)

"Hoje o Estado do Espírito Santo é o número um em incentivo ao bodyboard, como um todo. A gente tem políticas públicas de apoio a eventos, aos atletas, e em vez de ver um movimento de saída de atletas, o que é mais comum, vê o inverso acontecer. Eu acho isso o máximo. E eu nunca desisti de estar no Espírito Santo, de construir a minha carreira aqui e estar vivendo isso com a minha filha hoje é um presente de Deus".

