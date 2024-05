Esportes de Areia

Campeãs olímpicas, capixabas produzem torneio de esportes de praia no Ceará

Casadas e dupla nas quadras, as capixabas Larissa e Lili Maestrini produziram o primeiro Festival das Areias, no Ceará. As atletas sonham trazer o torneio para o ES

Lili e Larissa Maestrini são as organizadoras do Festival das Areias, que objetiva fomentar os esportes de praia . (Stephan Eilert/Divulgação)

Vitor Antunes Reporter / [email protected]

As capixabas Lili - medalhista de bronze no Campeonato Mundial de 2013 - e a sua esposa, Larissa, bronze nas Olimpíadas de Londres em 2012, produziram o primeiro evento de esportes de praia a reunir o beach tennis, modalidade em ascensão nos últimos anos, e o vôlei de praia. A dupla estima promover a prática dos esportes no Brasil. As atletas estavam morando nos Estados Unidos - onde ficaram por quatro anos - e agora residem no Ceará, razão pela qual o torneio acabou sendo realizado naquele estado. A ideia delas, porém, é que haja incentivos para que o torneio possa vir para o Espírito Santo, e que outros esportes, como o futevôlei, possam entrar.

Segundo Lili, a ideia é efetivamente ajudar a fomentar os esportes. "Acredito que a gente possa fazer diferença para que os atletas possam se sentir motivados. Daí a ideia em fazer um torneio voltado para os amadores". Ainda assim, a produção do torneio obedeceu aos critérios de um campeonato profissional, contando com um congresso técnico, e profissionais que objetivam prover rendimento aos esportistas, como massagistas e crioterapeutas. Além disso, houve a doação de ingressos para fomentar o esporte e premiar a todos os atletas com troféus.

Uma grande festa. O sucesso do Festival das Areias, no Ceará, pode representar o investimento em outros torneios similares. (Stephan Eilert/Divulgação)

Havendo a entrada de patrocínios nacionais, para Lili, pode deixar o torneio mais robusto, com mais etapas e com abrangência nacional. Nesta primeira edição, o torneio acabou dividido em duas categorias - classes A e B - separadas com dezoito pessoas, dividida em duplas. A realização do campeonato também permite manter a vinculação das atletas com o esporte, já que, segundo Lili, ambas estão próximas de se aposentar. "Ainda que seja difícil que nós, atletas profissionais, nos aposentemos totalmente. Passamos uma vida inteira treinando, nos dedicando às competições, se acostumando às pressões e à adrenalina".

Para o segundo semestre ambas as atletas participarão de um torneio na Alemanha, o Queen of the Court, como dupla. Como elas têm um filho, Gael, havia a preocupação com o cotidiano do menino. Ele ficará no Brasil, enquanto as mães estiverem competindo. "Meus pais me apoiaram em tudo na minha carreira, e principalmente nesses momentos. A gente tem que estar tranquila para poder se concentrar no torneio. E com Gael junto aos avós ficamos mais tranquilas". No último dia das mães, inclusive, o casal foi alvo de preconceito nas redes sociais. "Quem dissemina ódio e preconceito são pessoas pequenas e que nem merecem nossa atenção", finaliza.

