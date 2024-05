Vitória no vôlei

Brasil derrota Canadá na estreia da Liga das Nações Feminina

Jogando no Maracanãzinho, seleção feminina triunfou por 3 sets a 1. O próximo jogo do Brasil pela competição será na quinta-feira (16), contra a Coreia do Sul

1 min de leitura min de leitura

Meninas do Brasil brilharam contra o Canadá. no Rio . (Maurício Val/CBV)

A seleção brasileira de vôlei iniciou a disputa da primeira semana da Liga das Nações Feminina (LNF) com uma vitória por 3 sets a 1 (parciais de 26/24, 23/25, 26/24 e 25/12) sobre o Canadá na noite da última terça-feira (14) no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O próximo compromisso do Brasil pela competição será na quinta-feira (16), oportunidade na qual medirá forças com a seleção da Coreia do Sul, a partir das 14h (horário de Brasília).

Paras várias equipes a LNF significa a última oportunidade de classificação a Paris. Os resultados da primeira fase – 12 jogos ao longo de três semanas – contam pontos no ranking mundial, que definirá as últimas cinco vagas olímpicas do vôlei feminino.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta