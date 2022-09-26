  • Brasil derrota Argentina e soma segunda vitória no Mundial de Vôlei Feminino
Bom começo

Brasil derrota Argentina e soma segunda vitória no Mundial de Vôlei Feminino

Comandadas de José Roberto Guimarães despacharam as rivais argentinas e venceram por 3 sets a 0
Agência Estado

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 15:19

Seleção brasileira já havia vencido a República Tcheca na primeira rodada da competição Crédito: FIVB/Divulgação
A seleção brasileira feminina de vôlei obteve sua segunda vitória no Campeonato Mundial, nesta segunda-feira, em Arnehm, na Holanda, ao derrotar a Argentina, por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/13 e 25/21. Com este resultado, o time do técnico José Roberto Guimarães soma duas vitórias, pois havia vencido a República Checa na partida de estreia da competição.
Zé Roberto aproveitou para colocar em quadra várias atletas reservas para dar ritmo, visando os demais jogos do Mundial. O Brasil volta a jogar na quarta-feira, às 10h (horário de Brasília), diante da Colômbia.
O Brasil começou bem a partida e logo abriu 6/1 no primeiro set, mas a vantagem causou desconcentração nas jogadoras e a Argentina aproveitou para encostar no placar em 11/9. Broncas vindas de José Roberto Guimarães acordaram as brasileiras, que voltaram a melhorar o saque e ser mais eficiente no ataque e chegaram a 18/9.
O Brasil voltou a ser irregular, propiciando nova reação argentina em 22/19. O final da parcial foi tenso, mas o time nacional conseguiu fechar em 25/19.

O segundo set foi mais equilibrado no início e o Brasil lutou para abrir 7/5, mas com bom saque, velocidade no ataque e erros argentinos, a vantagem logo chegou a 18/9. Com Kisy e Gabi no destaque, o Brasil fechou em 25/13.
O Brasil voltou mal para o terceiro set e a Argentina abriu 3/0 com facilidade. Zé Roberto pediu tempo e deu uma bronca no time todo. A reação foi imediata e o placar logo estava 4/4. Em busca da sobrevivência na partida, a Argentina passou a defender bastante e manteve o placar equilibrado. Um ponto de saque de Kisy colocou o Brasil na frente em 20/19.
Mais dois bons saques de Kisy, um erro argentino e um contra-ataque de Carol Gattaz propiciaram um placar de 22/19. Para fechar, Gabi mais uma vez foi implacável: 25/21.

