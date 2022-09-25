Alegria pelo retorno da prova após dois anos marca as Dez Milhas Garoto

Corredores iniciam a subida da Terceira Ponte na disputa das Dez Milhas Crédito: Alessandro Reis

O retorno da tradicional Dez Milhas Garoto foi marcado por um misto de alegria e alívio entre os participantes. Após dois anos sem a disputa por conta da pandemia de Covid-19, os competidores voltaram para as ruas de Vitória Vila Velha . As provas aconteceram na manhã deste domingo (25), com largada na Avenida Dante Michelini e chegada em frente à Fábrica da Garoto, na Glória, em Vila Velha.

Estreante na prova, Amanda Oliveira comentou sobre a experiência que teve nas Dez Milhas deste ano. "É muito gratificante correr aqui. É um evento famoso, que valoriza o atleta brasileiro e estou muito feliz com meu desempenho".

Amanda Oliveira comemorando na chegada da prova feminina Crédito: Rodrigo Gavini

O Espírito Santo também foi bem representado na competição. Valério de Souza ficou em sexto lugar na classificação geral, sendo o melhor capixaba na prova. Ele declarou sua satisfação com o retorno do evento. "Infelizmente ficamos dois anos sem ter as Dez Milhas, mas graças a Deus está de volta. O Estado tem grandes atletas e espero vê-los no lugar mais alto do pódio em breve".

Além das provas feminina e geral, as Dez Milhas também proporcionou uma oportunidade aos atletas com deficiência, na categoria PCD. O vencedor da categoria, Marcos Vinicius Barcelos, avaliou o resultado como positivo. "Treinei bastante para a corrida. Apesar de ser atleta de triatlo, gostei do meu resultado e, acima de tudo, fiquei feliz pelo retorno da prova, que dá visibilidade para muitos atletas nacionais e internacionais".

OUTROS PERSONAGENS

Diego Soares afirmou que a sensação de correr as Dez Milhas Garoto é única e indescritível Crédito: Breno Coelho

Sandra Rangel afirmou que a corrida é importante para aumentar o espirito de coletividade que foi afetado pelo isolamento social Crédito: Breno Coelho