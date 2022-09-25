Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Corrida de rua

Alegria pelo retorno da prova após dois anos marca as Dez Milhas Garoto

Pandemia da Covid-19 impossibilitou a realização do evento nos anos de 2020 e 2021
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

25 set 2022 às 12:51

Publicado em 25 de Setembro de 2022 às 12:51

Ultima edição das Dez Milhas Garoto foi em 2019
Corredores iniciam a subida da Terceira Ponte na disputa das Dez Milhas Crédito: Alessandro Reis
O retorno da tradicional Dez Milhas Garoto foi marcado por um misto de alegria e alívio entre os participantes. Após dois anos sem a disputa por conta da pandemia de Covid-19, os competidores voltaram para as ruas de Vitória e Vila Velha. As provas aconteceram na manhã deste domingo (25), com largada na Avenida Dante Michelini e chegada em frente à Fábrica da Garoto, na Glória, em Vila Velha.
Estreante na prova, Amanda Oliveira comentou sobre a experiência que teve nas Dez Milhas deste ano. "É muito gratificante correr aqui. É um evento famoso, que valoriza o atleta brasileiro e estou muito feliz com meu desempenho".
Amanda Oliveira comemorando na chegada da prova feminina
Amanda Oliveira comemorando na chegada da prova feminina Crédito: Rodrigo Gavini
O Espírito Santo também foi bem representado na competição. Valério de Souza ficou em sexto lugar na classificação geral, sendo o melhor capixaba na prova. Ele declarou sua satisfação com o retorno do evento. "Infelizmente ficamos dois anos sem ter as Dez Milhas, mas graças a Deus está de volta. O Estado tem grandes atletas e espero vê-los no lugar mais alto do pódio em breve". 
Além das provas feminina e geral, as Dez Milhas também proporcionou uma oportunidade aos atletas com deficiência, na categoria PCD. O vencedor da categoria, Marcos Vinicius Barcelos, avaliou o resultado como positivo. "Treinei bastante para a corrida. Apesar de ser atleta de triatlo, gostei do meu resultado e, acima de tudo, fiquei feliz pelo retorno da prova, que dá visibilidade para muitos atletas nacionais e internacionais".

OUTROS PERSONAGENS

Diego Soares afirmou que a sensação de correr as Dez Milhas Garoto é única e indescritível
Diego Soares afirmou que a sensação de correr as Dez Milhas Garoto é única e indescritível Crédito: Breno Coelho
Sandra Rangel afirmou que a corrida é importante para aumentar o espirito de coletividade que foi afetado pelo isolamento socialRangel tem 41 an
Sandra Rangel afirmou que a corrida é importante para aumentar o espirito de coletividade que foi afetado pelo isolamento social Crédito: Breno Coelho

31ª Dez Milhas Garoto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Vitória (ES) Chocolates Garoto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados