Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Corrida

Brasileiro desbanca queniano e vence as Dez Milhas Garoto; veja fotos

Giovani dos Santos ultrapassou Vestus Cheboi no final da corrida para garantir sua primeira vitória na disputa neste domingo (25)
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

25 set 2022 às 11:00

Publicado em 25 de Setembro de 2022 às 11:00

31º 10 Milhas Garoto
Giovani dos Santos cumprimenta  Vestus Cheboi depois de cruzar a linha de chegada Crédito: Carlos Alberto Silva
O brasileiro Giovani dos Santos é o grande vencedor da prova geral da 31° edição das Dez Milhas Garoto, disputada na manhã deste domingo (25). Ele venceu a corrida após ultrapassar o queniano Vestus Cheboi nos últimos metros de prova e garantiu sua primeira vitória na competição. O atleta de 41 anos cruzou a linha de chegada com o tempo de 48 minutos e 21 segundos.  
Com largada na praia de Camburi, em Vitória, a corrida aconteceu debaixo de uma leve chuva e foi emocionante do início ao fim. Os três primeiros colocados se desgarraram do pelotão na altura da Terceira Ponte e travaram uma disputa lado a lado até o final da prova, no bairro da Glória, em Vila Velha. Giovani dos Santos estava em terceiro até o último quilômetro, quando conseguiu ultrapassar os adversários para conquistar a vitória.
O vencedor da prova destacou que já participou outras vezes da corrida e até marcou tempos menores do que deste ano, mas que não havia vencido ainda. "Sempre era o segundo ou terceiro, mas hoje estava inspirado e sabia que tinha condições de vencer a prova", declarou.
Ele ainda destaca a importância da terapia para o resultado de hoje. "Meu terapeuta trabalha meu psicológico, o que é muito importante pois foco muito nos treinos e ele vem e conserta a minha parte mental". 

PROVA FEMININA

A prova feminina das Dez Milhas Garoto foi vencida pela etíope Mestawut Fikir, de 22 anos. "Para mim a corrida foi muito boa, meu condicionamento físico estava ótimo, estou feliz com o meu tempo e com o meu desempenho".

RESULTADOS - GERAL

MASCULINO 
  • 1º) Giovani dos Santos - Brasil (48min21)
  • 2º) Vestus Cheboi Chemjoi - Quênia (48min32)
  • 3º) Gilmar Silvestre Lopes - Brasil (48min58)
  • 4º) Asefa Legese Bekele - Etiópia (51min05)
  • 5º) Jonilson Pinto Prates - Brasil (51min59)
FEMININO
  • 1º) Mestawut Fikir Trunet - Etiópia (56min45)
  • 2º) Fantu Shugi Gelasa - Etiópia (56min48) 
  • 3º) Yadeny Alemayehu Weltej - Etiópia (57min32) 
  • 4º) Amanda Aparecida de Oliveira - Brasil (58min52)
  • 5º) Priscila Machado Moraes - Brasil (1h20min38)

31ª Dez Milhas Garoto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Vitória (ES) Chocolates Garoto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados