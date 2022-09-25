Brasileiro desbanca queniano e vence as Dez Milhas Garoto; veja fotos

Giovani dos Santos cumprimenta Vestus Cheboi depois de cruzar a linha de chegada Crédito: Carlos Alberto Silva

O brasileiro Giovani dos Santos é o grande vencedor da prova geral da 31° edição das Dez Milhas Garoto, disputada na manhã deste domingo (25). Ele venceu a corrida após ultrapassar o queniano Vestus Cheboi nos últimos metros de prova e garantiu sua primeira vitória na competição. O atleta de 41 anos cruzou a linha de chegada com o tempo de 48 minutos e 21 segundos.

Com largada na praia de Camburi, em Vitória, a corrida aconteceu debaixo de uma leve chuva e foi emocionante do início ao fim. Os três primeiros colocados se desgarraram do pelotão na altura da Terceira Ponte e travaram uma disputa lado a lado até o final da prova, no bairro da Glória, em Vila Velha. Giovani dos Santos estava em terceiro até o último quilômetro, quando conseguiu ultrapassar os adversários para conquistar a vitória.

O vencedor da prova destacou que já participou outras vezes da corrida e até marcou tempos menores do que deste ano, mas que não havia vencido ainda. "Sempre era o segundo ou terceiro, mas hoje estava inspirado e sabia que tinha condições de vencer a prova", declarou.

Ele ainda destaca a importância da terapia para o resultado de hoje. "Meu terapeuta trabalha meu psicológico, o que é muito importante pois foco muito nos treinos e ele vem e conserta a minha parte mental".

PROVA FEMININA

A prova feminina das Dez Milhas Garoto foi vencida pela etíope Mestawut Fikir, de 22 anos. "Para mim a corrida foi muito boa, meu condicionamento físico estava ótimo, estou feliz com o meu tempo e com o meu desempenho".

RESULTADOS - GERAL

MASCULINO

1º) Giovani dos Santos - Brasil (48min21)

2º) Vestus Cheboi Chemjoi - Quênia (48min32)

3º) Gilmar Silvestre Lopes - Brasil (48min58)

4º) Asefa Legese Bekele - Etiópia (51min05)

5º) Jonilson Pinto Prates - Brasil (51min59)

FEMININO

1º) Mestawut Fikir Trunet - Etiópia (56min45)

2º) Fantu Shugi Gelasa - Etiópia (56min48)

3º) Yadeny Alemayehu Weltej - Etiópia (57min32)

4º) Amanda Aparecida de Oliveira - Brasil (58min52)

5º) Priscila Machado Moraes - Brasil (1h20min38)