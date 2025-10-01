Inovação e sustentabilidade

Evento de engenharia no ES terá presidente da Petrobras e influenciador Sérgio Sacani

Congresso volta ao Estado depois de 20 anos e terá palestras sobre cidades planejadas, inteligência artificial e avanços no segmento da agronomia

Filipe Turini Estagiário do Estúdio Gazeta / [email protected]

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 13:54 - Atualizado há 42 minutos

A SOEA 2025 traz o tema "Engenharia, Agronomia, Geociências, Sustentabilidade e Transformação Digital: Projetando Caminhos para o Futuro do Brasil” Crédito: Divulgação

Construção de cidades inteligentes, uso de inteligência artificial, inovações na engenharia e na agronomia e como integrar tecnologias emergentes e soluções inovadoras para a construção de um futuro mais sustentável. Esses são alguns dos assuntos que serão debatidos na 80ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (SOEA), que acontece de 6 a 9 de outubro, no Pavilhão de Carapina, na Serra.

Entre os palestrantes e especialistas, destacam-se os criadores de conteúdos Paulo Aguiar e Sérgio Sacani, também conhecido como Serjão do Foguetes. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e o engenheiro civil Ricardo Trajano, único sobrevivente de um acidente aéreo, também farão palestras durante o evento.

Com o tema "Engenharia, Agronomia, Geociências, Sustentabilidade e Transformação Digital: Projetando Caminhos para o Futuro do Brasil” o SOEA terá painéis como “Construindo um Brasil com cidades mais inteligentes”, “Mulher: O Futuro é Nosso — Mulheres, Tecnologia e Inteligência Artificial” e “Agro 360°: Atualidades, Inovação e Perspectivas de Mercado”. Logo depois, a semana muda o foco para o Congresso Nacional de Profissionais (CNP) que acontece de 9 a 11 de outubro.

“É uma semana voltada para os profissionais da área, tanto os formados quanto acadêmicos. O foco é a atualização, aperfeiçoamento profissional, inovação tecnológica, além de fomentar o investimento no setor com as conexões permitidas no evento”, conta o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), Jorge Silva.



Depois de 20 anos o Espírito Santo volta a sediar o evento. Segundo a organização, o Estado teve aprovação unânime dos conselheiros federais do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) para sediar o SOEA, sendo destaque na importância da contribuição para a evolução da área tecnológica nacional. O Estado atualmente ocupa a 4ª posição nacional em sustentabilidade ambiental e tem objetivo de se tornar uma referência em inovação até 2030.

Depois de 20 anos o Espírito Santo volta a sediar o evento Crédito: Divulgação

Corrida e entretenimento

Uma das novidades deste ano será a “1ª Corrida SOEA”, evento que convida os participantes da feira a enfrentar um trajeto de 5km de corrida de rua entre o shopping Praia da Costa até a praça do Tribunal de Justiça. A corrida será no próximo domingo, 5, a partir das 7h. As inscrições podem ser feitas diretamente no site oficial do evento.

Além disso, durante os dias do SOEA, haverá shows de atrações nacionais, como Macucos, Casaca, Monobloco e Matheus & Kauan. O evento conta ainda com aplicativo digital para auxílio aos participantes com a programação, links das transmissões ao vivo, espaço para publicações e informações úteis.

Segundo o presidente do Crea-ES é esperado que o SOEA fomente uma movimentação entre R$ 4 a R$ 6 bilhões de investimento no Estado para os próximos cinco anos. “É de suma importância e uma oportunidade ímpar, para os profissionais e empresários do país, o investimento no Espírito Santo, pois o Estado mostra resultados e possui uma posição geográfica vantajosa”, explica.

Saiba mais

80ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (SOEA)

Tema: Engenharia, Agronomia, Geociências, Sustentabilidade e Transformação Digital: Projetando Caminhos para o Futuro do Brasil.



Engenharia, Agronomia, Geociências, Sustentabilidade e Transformação Digital: Projetando Caminhos para o Futuro do Brasil. Quando: 6 a 11 de outubro.



6 a 11 de outubro. Local: Pavilhão de Carapina, na Serra.



Pavilhão de Carapina, na Serra. Horário: a partir das 9h30.

a partir das 9h30. Inscrições: podem ser feitas no site soea.org.br.

