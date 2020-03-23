Como comprar o primeiro imóvel?

O desejo de ter a casa própria faz parte da realidade de muita gente. Para as pessoas que se organizam para comprar um imóvel financiado, é fundamental analisar se o valor da prestação é viável e em quanto tempo pretende quitar as parcelas.

É preciso analisar a melhor opção de imóvel e forma de pagamento de acordo com seu perfil e renda Crédito: freepik

Nesse contexto, dar o valor de entrada e possuir uma renda fixa são fatores que fazem a diferença no processo. Especialistas indicam que as prestações mensais não devem exceder 30% da renda familiar.

O economista e educador financeiro Francisco Rodrigues aponta que vale considerar os cenários de médio e longo prazos. "Se a pessoa pensar só no curto prazo, talvez consiga pagar as prestações iniciais, mas não terá fôlego suficiente para honrar esses compromissos posteriormente. É importante verificar se tem ativos, reservas financeiras e se pode dar uma entrada. Tudo isso diminui as prestações e evita riscos futuros", indica.

Local do imóvel

A localização deve ser considerada na compra, por meio da verificação da distância entre o imóvel e o trabalho, área de comércio, escola dos filhos, entre outros pontos, indica Sandro Carlesso, presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES).

"Outro fator importante diz respeito à característica do empreendimento. Se faz diferença ampla área de lazer comum, se deseja edifícios com serviços mais modernos, como automação predial. Também vale refletir se deseja morar em casa ou apartamento", comenta.

Segundo ele, os apartamentos de dois quartos são os mais procurados por pessoas que compram o primeiro imóvel.

"Boa parte do público é formado por jovens, de classes sociais distintas. No geral, eles não possuem dinheiro poupado e estão maturando na vida profissional. Alguns contam com a ajuda dos pais para realizar o sonho, tomando empréstimo ou mesmo recebendo alguma quantia para ajudar na compra. Outras pessoas fazem uso do FGTS , compõem renda com familiares e financiam", indica o especialista.

Facilidades

Para Filippe Vieira, gerente comercial da Morar Construtora, os financiamentos e as condições especiais viabilizam a compra.

"Muitas pessoas com renda de R$ 2 mil, R$ 3 mil acham que não é possível adquirir um imóvel, porque acreditam que é necessário reunir um valor grande para dar de entrada.

No entanto, existem condições muito facilitadas, como a possibilidade de parcelar a entrada em até 72 vezes, oferecida pela Morar", afirma. O planejamento da construtora é lançar cinco novos condomínios em 2020, todos dentro do programa "Minha Casa Minha Vida", na Serra e em Vila Velha.

De acordo com o presidente da Ademi-ES, a maioria dos brasileiros, por ter dificuldade de poupar dinheiro, opta pelo financiamento bancário.

Mas existem outras formas, como financiamento direto com as construtoras, onde os juros podem ser ainda menores. Tem o sistema de consórcio, este é destinado a quem pode esperar um pouco mais para efetivar a compra, pois depende da sua carta ser sorteada ou de a pessoa dar o lance para antecipar a retirada do recurso, afirma Carlesso.

Na compra do primeiro imóvel, boa parte do público é jovem. Alguns recorrem aos empreendimentos Minha Casa Minha Vida, que oferecem subsídio na compra, acrescenta.

5 passos para adquirir a casa própria