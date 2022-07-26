Casa na praia: veja 9 materiais que são resistentes à maresia

Tinta acrílica

É um material recomendado, porém, deve-se evitar o contato direto com água, tanto salgada quanto potável. Em caso de móveis ou adornos externos, utilize a madeira que tenha resistência à chuva ou que esteja com proteção de verniz naval. Mesmo em cozinhas e áreas molhadas internas, tente buscar por mdf que seja feito com revestimento naval ou ultra. Em locais externos, busque por madeiras como Ipê, Cumaru, Cedro, eucalipto tratado, entre outras, que servem para projetos de deck externos e móveis para áreas externas, além de verniz para também resistir ao sol e cupins. Pode ser ótima escolha para as portas internas.

É bastante recomendada por ser fosco, o que acaba escondendo a sujeira proveniente da areia, além de não riscar com facilidade. Também pode ser utilizado o porcelanato acetinado, pois o porcelanato aguenta bem os danos causados pela maresia e tem vida útil longa.

Altamente recomendado quando se busca por um conceito usando mais os tons de metais. Ele resiste bem mais aos efeitos da ferrugem que acaba sendo comum em áreas próximas à praia.

Bastante vantajoso, o vidro não corrói como uma peça de metal que não seja inoxidável ou estufa por causa dos efeitos da água, como a madeira e o mdf. Além disso, o uso dos vidros deixam o ambiente com mais luminosidade e mais integrado com o espaço externo. Ele também diminui a incidência de umidade, deixando os raios de sol entrarem mais na casa. Porém, deve se ter atenção com a limpeza, pois a gordura da maresia tende a grudar bastante a sujeira.

Ótimas escolhas para se usar em móveis tipo mesas e cadeiras, pois não sofrem com um grande desgaste da maresia, e com o passar do tempo, ficam ainda mais bonitos com o desgaste natural.

Como qualquer outro material que será utilizado para construção, o concreto pode sim ser usado em obras próximas ao litoral, porém, se certificando as especificações quanto a degradação que pode vir a acontecer com o mesmo em relação a maresia e água salgada. O tipo de concretagem mais recomendada é o concreto armado.

Excelente material para ser usado em obras litorâneas, pois, assim como o inox, ele tem uma grande resistência à ação da maresia. Sempre é bom escolher janelas, portas e metais que sejam feitos de alumínio.

Os tecidos, nesses locais, devem sempre ser impermeáveis, se quiser que o móvel ou adornos tenham maior durabilidade. Além de definir por tecidos que aguentem as altas temperaturas.