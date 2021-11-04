6 dicas que vão bombar nas tendências de decoração para 2022

Tendências para 2022 vêm inspiradas em conforto e bem-estar Crédito: Camila Santos/Fernanda Calazans

Entra ano e sai ano e sempre existe uma tendência que está bombando, e para 2022 não poderia ser diferente. Uma nova gama de destaques no universo da arquitetura e da decoração já está chegando com tudo, desde a paleta de cores até os detalhes de uma cozinha. Para cada ambiente da casa existe uma dica que você pode aplicar.

Mas antes de falarmos sobre os principais destaques que estarão em alta no próximo ano, vamos entender o que é e como nasce uma tendência. Segundo a arquiteta e design de interiores Aparecida Borges, a tendência é o resultado do comportamento das pessoas e do que elas estão buscando no mercado. De acordo com a especialista, as tendências em decoração nascem entre cinco e seis anos antes de serem aplicada pelas indústrias, e refletem a forma como a sociedade está vivendo.

Desde o início da pandemia, com as pessoas passando mais tempo em casa, um novo modo de vida foi criado. O lar que antes era, por vezes, apenas o local para dormir, se tornou o ambiente de trabalho, de convívio, descanso e descontração.

Por isso, os imóveis ganharam novos olhares e redefinições de forma mais intensa e mais rápida. E esse novo jeito de viver provocou transformações nas tendências em decorações para 2022, que vem amparadas no estilo "comfy” (termo em inglês que significa conforto). Os destaques de decoração e arquitetura vem apostando no bem-estar e aconchego para os lares. O conforto é, sem dúvida alguma, a peça-chave para a nova temporada.

TENDÊNCIAS DE DECORAÇÃO 2022

Plantas As cores vêm com uma nova pegada para 2022. O colorido tende a ficar mais natural, com tons similares às cores da natureza. O preto passa a ganhar ainda mais espaço, principalmente nos detalhes dos ambientes. O rei do pedaço será o dourado. A cor vem em nuances diferentes, acompanhado de outras paletas e texturas. A criação de ambientes integrados, no chamado conceito aberto, está super em alta. Os espaços são criados com versatilidade para permitir o convívio das pessoas, o trabalho e a rotina do dia a dia, além de serem ambientes de lazer. Se antes as paredes nuas eram a aposta certa, hoje a pedida da vez é investir em “roupagem”. Paredes vestidas com significados pessoais, quadros, objetos e palavras estão ganhando espaço . Quadros também serão tendência, dos mais pequenos aos gigantes. 2022 chega trazendo uma nova moda para as cozinhas com o chamado estilo industrial . Nessa tendência, o destaque são os móveis e metais na cor preta. Para os banheiros, o preto também será peça chave e promete vir com tudo. Os metais e cubas coloridas ganham espaço nestes dois ambientes. Sabe aquela frase “os pequenos detalhes que fazem a diferença”? Ela não poderia ser melhor empregada do que na decoração. Detalhes são essenciais e mudam a cara do ambiente. Em 2022, o destaque fica para a luz natural, que está super em alta. Por isso, aposte em tecidos translúcidos, com cores claras e neutras. As plantas já estão em alta há algum tempo e com tanta gente virando pai e mãe de planta, elas não poderiam ficar de fora dos destaques para 2022. A Jibóia e Samambaia são ótimas opções para espalhar o verde dentro de casa . As flores e arranjos naturais ganham espaço na decoração de mesas e painéis.

Segundo a arquiteta Aparecida Borges, a composição do ambiente é importante, mas “a maior tendência vem do dono do espaço". Então já separa as dicas que mais gostou e aposte nas tendências de 2022 para dar uma cara nova ao seu lar.