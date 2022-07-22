Portas de metal: veja o melhor modelo para usar na decoração de casa

Porta de abrir

As portas de correr contam com o auxílio de trilhos para, na hora de abertas ou fechadas, se deslocarem horizontalmente. Entre as vantagens estão a flexibilidade, integração e privacidade: quando aberta, as portas de correr podem permitir a integração de ambientes, além de deixar o local com uma sensação de amplitude maior. Para ambientes apertados, lavabos, depósitos, quartos pequenos, entre outros cômodos, elas são uma excelente solução para ampliar o espaço e aumentar a circulação.

A porta pivotante utiliza dois pivôs para se fixar ao batente e fazer o movimento de abrir/fechar. É indicada para projetos de alto padrão e na maioria das vezes é utilizada na entrada da casa ou cômodo. A principal vantagem de uma porta pivotante é a sua estabilidade. Todo o conjunto é suportado por um pivô no chão e por outro pivô no topo da porta. O funcionamento da porta pivotante é semelhante ao da de abrir. A diferença é que a pivotante usa um pino – chamado de pivô – em cima e embaixo da folha, em vez de dobradiças. Essa é uma das razões que tornam a porta pivotante mais elegante e moderna. É usada em ambientes mais sofisticados.

As portas camarão são aquelas com uma articulação central, permitindo que as folhas da porta se abram uma sobre a outra. Elas podem vir sozinhas ou em dupla, tudo vai depender do espaço que você dispõe e também do cômodo em que a porta será instalada. Elas são ótimas opções para, ao mesmo tempo, dividir e integrar ambientes. Outro benefício deste tipo de porta é a economia de espaço. Ela consegue dividir ambientes, mas não tem o arco de uma porta convencional, garantindo mais funcionalidade à peça.