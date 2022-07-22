Portas de metal: veja o melhor modelo para usar na decoração de casa

Uma nova proposta tem ganhado espaço nos projetos de decoração: as portas de metal, também conhecidas como portas de serralheria. Fugindo do padrão da marcenaria, elas apresentam uma espessura mais fina, o que é ideal para os ambientes compactos e que buscam um ar mais moderno.
Segundo a arquiteta e diretora da Innovare Esquadrias, Roberta Drummond, as portas de metal são à prova d ́água, trazem conforto térmico e acústico e podem ser utilizadas para revestimento de fachadas, e também em esquadrias no contexto geral.
“Podemos ter portas de ACM (Material Composto de Alumínio) em qualquer ambiente, seja ele interno ou externo. O material resiste a quaisquer situações climáticas, serve para ambientes que precisam ter resistência à água, à chuva, à umidade em geral e a agentes biológicos como cupim. Além de ter alto padrão de acabamento no laqueamento", explica Drummond.
PROPOSTA DIFERENCIADA
Para a arquiteta Marina Carvalho, ao usar esse material, o ideal é que a porta harmonize com as cores do ambiente, produzindo o sentido de unidade. Mas, para quem prefere fugir desse padrão, as serralherias coloridas em tons suaves são uma boa opção. Elas adicionam alegria ao espaço.
“Se a porta de serralheria tiver um bom desenho com vidro, textura ou cores diferentes, considero que ela tem muito a acrescentar como uma peça de decoração, preenchendo bem o espaço. Pensando nos estilos decorativos, a serralheria se encaixa com traços do industrial e do contemporâneo em que, além das portas, também registra o metal em outros pontos e formatos”, diz Marina Carvalho.
Ainda de acordo com a arquiteta, nas casas próximas à praia, o mais recomendado é utilizar portas de alumínio. Outro tipo de material pode acabar estragando por conta da maresia.
É importante ficar atento também aos cuidados. Evite batidas para não lascar a tinta. Na hora de limpar, não utilize nenhum abrasivo como solvente que possa manchar o verniz. E, se possível, reforce a pintura periodicamente.
Confira abaixo as dicas de onde usar cada material:
- Aço: as portas de aço são boas opções para quem procura ocupar menos espaço em relação às portas de abrir ou de correr. É um material durável que pode ser utilizado tanto em locais internos ou externos. Além disso, o aço é um dos materiais mais resistentes em termos de segurança, superando o alumínio, a madeira ou a fibra de vidro.
- Inox: o aço inox oferece alta durabilidade, resistência à corrosão, superfície higiênica e de fácil manutenção e limpeza. Essas características fazem com que as portas em inox sejam uma opção confiável para aplicar nos projetos. Portanto, vai muito bem em ambientes comerciais, escritórios, recepções, salas de estar, áreas de serviço, entre outros.
- Ferro: as portas de ferro vão desde os modelos mais sofisticados até os mais simples, agregando um relevante custo-benefício aos projetos. E pensando na durabilidade, com os devidos cuidados para que o material não enferruje, o morador seguirá despreocupado.
MODELOS
As portas de serralharia são ideais para casas e apartamentos, pois possuem diversos tipos de sistemas de abertura. As opções, nesse sentido, são muitas. Por isso, preparamos uma lista para te ajudar a entender qual o estilo de porta mais adequado para os ambientes:
Porta de abrir
As portas de correr contam com o auxílio de trilhos para, na hora de abertas ou fechadas, se deslocarem horizontalmente. Entre as vantagens estão a flexibilidade, integração e privacidade: quando aberta, as portas de correr podem permitir a integração de ambientes, além de deixar o local com uma sensação de amplitude maior. Para ambientes apertados, lavabos, depósitos, quartos pequenos, entre outros cômodos, elas são uma excelente solução para ampliar o espaço e aumentar a circulação.
A porta pivotante utiliza dois pivôs para se fixar ao batente e fazer o movimento de abrir/fechar. É indicada para projetos de alto padrão e na maioria das vezes é utilizada na entrada da casa ou cômodo. A principal vantagem de uma porta pivotante é a sua estabilidade. Todo o conjunto é suportado por um pivô no chão e por outro pivô no topo da porta. O funcionamento da porta pivotante é semelhante ao da de abrir. A diferença é que a pivotante usa um pino – chamado de pivô – em cima e embaixo da folha, em vez de dobradiças. Essa é uma das razões que tornam a porta pivotante mais elegante e moderna. É usada em ambientes mais sofisticados.
As portas camarão são aquelas com uma articulação central, permitindo que as folhas da porta se abram uma sobre a outra. Elas podem vir sozinhas ou em dupla, tudo vai depender do espaço que você dispõe e também do cômodo em que a porta será instalada. Elas são ótimas opções para, ao mesmo tempo, dividir e integrar ambientes. Outro benefício deste tipo de porta é a economia de espaço. Ela consegue dividir ambientes, mas não tem o arco de uma porta convencional, garantindo mais funcionalidade à peça.
São as tradicionais, mais comuns e mais procuradas, podem ter diversos desenhos, tamanhos, cores e materiais. São as mais indicadas para entrada do ambiente e também as mais acessíveis, já que seu design é o tradicional. São as portas de passagem mais comuns, com abertura em uma folha. Adequam-se a qualquer tipo de projeto, são econômicas, facilmente encontradas à pronta-entrega e vedam bem a passagem de som, mas têm dimensões limitadas. Indicadas para locais de passagem habitual, como a entrada de dormitórios e banheiros.