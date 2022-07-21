Entenda a diferença entre apartamentos studio e loft

Apartamentos estilo Studio e Loft geralmente estão localizados em áreas mais estratégicas das cidades, onde há boa infraestrutura de lazer e serviços Crédito: katemangostar / Freepik

Apartamentos do tipo Studio e Loft têm se tornado uma tendência nos últimos anos. Compactos e práticos para administrar no dia a dia, esses empreendimentos são os queridinhos dos solteiros ou casais que ainda não tem filhos. Mas você sabe qual é a diferença entre esses dois imóveis?

Os apartamentos do tipo Studio contam com metragem menor e cômodos mais integrados. Geralmente possuem uma separação do dormitório com paredes. Já os apartamentos tipo Loft, seguem características das construções industriais: ambientes integrados sem muita divisão com paredes, grandes aberturas de janelas e portas, piso em cimento e infraestrutura de elétrica e hidráulica aparentes.

Confira as características de cada empreendimento:

APARTAMENTO STUDIO

De acordo com o corretor de imóveis Ivan Machado, a principal vantagem de investir em um apartamento studio é a comodidade que ele proporciona a quem tem uma vida mais agitada e quer praticidade.

"Quando se tem um apartamento do tipo studio, tudo que você precisa está na mão, já que o espaço é compacto" Ivan Machado - Corretor de imóveis

Ainda, de acordo com ele, muitos desses imóveis já trazem uma solução completa de decoração, que além de deixar o ambiente mais harmonioso, facilita a vida do cliente. “O cliente que está investindo nesse tipo de apartamento prioriza a praticidade, esse busca uma solução completa”, diz Ivan Machado.

Quando o assunto é a venda do empreendimento, Machado revela que, na maioria das vezes, a procura pelo studio parte de pessoas solteiras e casais jovens que ainda não se casaram, mas que pensam em construir uma vida juntos e juntar dinheiro para projetos futuros. Ele garante, contudo, que quem adquire um apartamento do tipo studio dificilmente se muda para apartamentos maiores depois.

“Alguns pensam que optar por essa realidade é apenas uma fase para um propósito maior, mas quem passa pela experiência de morar nesse modelo de apartamento dificilmente troca pelos imóveis de grandes metragens”, diz o corretor.

APARTAMENTO LOFT

Os apartamentos lofts também são um tipo de empreendimento procurado por um público de jovens solteiros ou casais sem filhos. Isso acontece porque são imóveis com a metragem quadrada reduzida, ambientes integrados e apenas um quarto. Não é indicado para uma família com mais de três pessoas, já que compromete a privacidade de cada um e fica desconfortável.

Para a arquiteta Eduarda Negretti, as vantagens de morar em um loft é a localização em regiões centrais e urbanas. Geralmente esses empreendimentos estão localizados próximos a espaços de comércios, serviços e trabalhos, facilitando a logística do dia a dia.

“Morar nesses empreendimentos possibilita que você tenha acesso a tudo isso sem precisar usar carro, transporte público, bicicleta, sendo possível fazer tudo a pé”, diz Eduarda.

Com um espaço totalmente integrado, a escolha por um bom projeto fará toda a diferença para compor o ambiente. A arquiteta Nathalia Lenna orienta como ganhar espaços de armazenamento mais inteligentes sem fazer uso de paredes.

“Se a marcenaria não for uma opção, opte por mobiliários menos robustos, com cores claras e que tenham espaços de armazenamento (como bancos e camas com baú). Use espelhos para ampliar o ambiente, e cortinas e biombos para fazer a divisão dos espaços”, destaca a arquiteta.

Confira alguns empreendimentos desse tipo no Espírito Santo:

NORTH VILLAGE PROENG HOME

NORTH VILLAGE PROENG HOME - 3229-1022 ou 99274-0821 (WhatsApp) Crédito: Proeng / Divulgação

Características: 07 pavimentos, sendo 05 pavimentos de uso privativo, e 50 unidades privativas. 54 vagas, sendo 51 livres, 2 presas e 1 de visitante. Área de lazer com espaços funcionais ( Coworking sala de reunião, lounge café, leitura, espaço gourmet, salão de festas, pub, espaço zen, piscina, deck molhado, ducha, área de lazer descoberta, churrasqueira, espaço pet.

07 pavimentos, sendo 05 pavimentos de uso privativo, e 50 unidades privativas. 54 vagas, sendo 51 livres, 2 presas e 1 de visitante. Área de lazer com espaços funcionais ( Coworking sala de reunião, lounge café, leitura, espaço gourmet, salão de festas, pub, espaço zen, piscina, deck molhado, ducha, área de lazer descoberta, churrasqueira, espaço pet. Localização: Rua Carijós, Nº 580 Jardim da Penha Vitória/ES

Rua Carijós, Nº 580 Jardim da Penha Vitória/ES Autor do projeto: Adriane Alvarenga de Paiva Almeida

Valor: de R$ 625.967,75 - Por R$ 576 mil.

de R$ 625.967,75 - Por R$ 576 mil. Realização: Proeng

ILHAS DE KIRIBATI

ILHAS DE KIRIBATI- Informações: (27) 99821-0947 Crédito: Kemp Engenharia / Divulgação

Características: Número de unidades: 91 apartamentos. Apartamentos de um quarto; Smart, apartamentos de um quarto e espaço multiuso; Comfort, dois quartos com suíte; Garden, duplex com dois ou três quartos com até duas suítes, piscina e churrasqueira ou pelo Concept, três quartos com até três suítes e terraço com spa. Guarda entregas; beach point; pet point; self store, lavanderia; coworking plus (com áreas de estar, café, sala de reunião, box de trabalho e reunião privativos, ferramentas; bike sharing com bikes comuns, elétricas e patinetes elétricos; vaga destinada para recarga de veículos elétricos.

Número de unidades: 91 apartamentos. Apartamentos de um quarto; Smart, apartamentos de um quarto e espaço multiuso; Comfort, dois quartos com suíte; Garden, duplex com dois ou três quartos com até duas suítes, piscina e churrasqueira ou pelo Concept, três quartos com até três suítes e terraço com spa. Guarda entregas; beach point; pet point; self store, lavanderia; coworking plus (com áreas de estar, café, sala de reunião, box de trabalho e reunião privativos, ferramentas; bike sharing com bikes comuns, elétricas e patinetes elétricos; vaga destinada para recarga de veículos elétricos. Localização: Av. Saturnino Rangel Mauro, 345, Praia de Itaparica

Av. Saturnino Rangel Mauro, 345, Praia de Itaparica Valor: a partir de R$ 339.900,00

a partir de R$ 339.900,00 Realização: Kemp Engenharia

STAY.

STAY. - Informações: 3029-2020 Crédito: Divulgação / Casamorada

Características: Estilo Studio de 37,42m² a 45,31m² com acabamento de alto luxo. Fica a 2 quadras do mar. Tem 1 ou 2 vagas de garagem, 1 torre e sol da manhã. Tem preparação para portaria virtual, tomadas USB, acesso WI-FI nas áreas comuns do prédio, e fechadura eletrônica digital. Conta com projeto de iluminação 100% LED, sensores de presença nos halls. escada de inc~ndio e garagem, aproveitamento da água gerada pelos aparelhos de ar-condicionado. O empreendimento também conta com bike sharing (bicicletas de uso compartilhado do condomínio), e utilização de madeira de reflorestamento. Para lazer a STAY. conta com área comum entregue montada, decorada e climatizada.

Estilo Studio de 37,42m² a 45,31m² com acabamento de alto luxo. Fica a 2 quadras do mar. Tem 1 ou 2 vagas de garagem, 1 torre e sol da manhã. Tem preparação para portaria virtual, tomadas USB, acesso WI-FI nas áreas comuns do prédio, e fechadura eletrônica digital. Conta com projeto de iluminação 100% LED, sensores de presença nos halls. escada de inc~ndio e garagem, aproveitamento da água gerada pelos aparelhos de ar-condicionado. O empreendimento também conta com bike sharing (bicicletas de uso compartilhado do condomínio), e utilização de madeira de reflorestamento. Para lazer a STAY. conta com área comum entregue montada, decorada e climatizada. Localização: Rua Ludwik Macal, 1171

Valor: A partir de R$ 460 mil

Realização: Casamorada

JC LIFE RESIDENCE

JC LIFE RESIDENCE - Informações: (27) 3025-1400 Crédito: Divulgação / Impacto Engenharia

Características: Número de unidades residenciais: 101, número de pavimentos: 11 (subsolo, térreo, lazer/2º pavto, 3º ao 10ºpavto), 12 apartamentos por andar, 55 aptos Studio: entre 55,99 m² e 42,90 m², 34 aptos 1Q: entre 44,60 m² a 47,90 m², 12 aptos 2Q: 55,23 m² a 55,66 m², 08 lojas com PD Duplo: entre 32,77 m² a 53,10 m², todos os aptos de 1Q e 2Q contém 1 vaga; 36 aptos Studio possuem 1 vaga e 19 não possuem vaga de garagem. Tem instalador de medidor individual de água (fria e quente, medidor individual de gás (somente para os apartamentos de 2Q os demais aptos infraestrutura para fogão elétrico), instalação de central de aquecimento solar para chuveiros, sensor de presença nas áreas comuns em lâmpadas de LED, alvenarias internas executadas em Drywall (menor geração de resíduos), estrutura em laje plana protendida, escada interna metálica.

Número de unidades residenciais: 101, número de pavimentos: 11 (subsolo, térreo, lazer/2º pavto, 3º ao 10ºpavto), 12 apartamentos por andar, 55 aptos Studio: entre 55,99 m² e 42,90 m², 34 aptos 1Q: entre 44,60 m² a 47,90 m², 12 aptos 2Q: 55,23 m² a 55,66 m², 08 lojas com PD Duplo: entre 32,77 m² a 53,10 m², todos os aptos de 1Q e 2Q contém 1 vaga; 36 aptos Studio possuem 1 vaga e 19 não possuem vaga de garagem. Tem instalador de medidor individual de água (fria e quente, medidor individual de gás (somente para os apartamentos de 2Q os demais aptos infraestrutura para fogão elétrico), instalação de central de aquecimento solar para chuveiros, sensor de presença nas áreas comuns em lâmpadas de LED, alvenarias internas executadas em Drywall (menor geração de resíduos), estrutura em laje plana protendida, escada interna metálica. Localização: Avenida Governador Eurico Rezende Nº 258, Jardim Camburi, Vitória - ES.

Avenida Governador Eurico Rezende Nº 258, Jardim Camburi, Vitória - ES. Realização: Impacto Engenharia

MUDRAH ECO LIVING

MUDRAH ECO LIVING- Informações: (27) 98136-8001. Crédito: Divulgação / LC Empreendimentos

Características: Alto padrão com estrutura de resort. Um e dois quartos com área 53m² e 80m² respectivamente e com 2 vagas de garagem. São 78 unidades. Sendo 40 unidades de um quarto e 38 unidades de dois dormitórios, ambos com varanda e jacuzzi privativa. Área total do terreno: 29.900 m². Área de lazer e serviços: dois restaurantes, wine bar, casa de chá e café, coworking, academia totalmente equipada para a prática de musculação, aeróbica e alongamento, sala de ioga e meditação, SPA, piscina descoberta e piscina aquecida, duas quadra de beach tênis, quadra de tênis, dentre outros itens. Previsão de entrega: dezembro de 2024.

Alto padrão com estrutura de resort. Um e dois quartos com área 53m² e 80m² respectivamente e com 2 vagas de garagem. São 78 unidades. Sendo 40 unidades de um quarto e 38 unidades de dois dormitórios, ambos com varanda e jacuzzi privativa. Área total do terreno: 29.900 m². Área de lazer e serviços: dois restaurantes, wine bar, casa de chá e café, coworking, academia totalmente equipada para a prática de musculação, aeróbica e alongamento, sala de ioga e meditação, SPA, piscina descoberta e piscina aquecida, duas quadra de beach tênis, quadra de tênis, dentre outros itens. Previsão de entrega: dezembro de 2024. Localização: Rota dos Ipês - Domingos Martins.

Rota dos Ipês - Domingos Martins. Realização: LC Empreendimentos

HOUSI

HOUSI Crédito: Divulgação / Reserva