Paginação de piso: saiba como utilizar a técnica na sua decoração

O tipo de paginação não é relativo ao tipo de ambiente, mas sim pelo estudo do que acredita-se para ter um melhor rendimento e como ela deve ser feita. Crédito: Bruno Moraes

Você já ouviu falar em paginação de piso? O termo pode não ser tão comum, mas esse tipo de projeto tem sido cada vez mais utilizado em residências. Além de proporcionar um ambiente mais harmonioso, gera economia na hora da obra. Mas, afinal, como isso é feito?

A paginação de piso é um planejamento que estabelece como será o assentamento do piso de um determinado espaço. O projeto envolve o estudo do tamanho, cor, quantidade, além da disposição de peças. Segundo a arquiteta Priscila Tressino, esse tipo de trabalho é importante porque ajuda a encontrar o melhor formato de piso para cada ambiente.

"Pode ser que, inicialmente, o cliente queira um piso retangular, mas ao fazer o projeto de paginação, a gente verifica que não fica tão bom, sendo melhor a utilização de um piso quadrado, por exemplo", explica Priscila.

Os pisos podem ter vários formatos como quadrados, retangulares, hexagonais, mosaico, entre outras características. Crédito: PB Arquitetura

O projeto de paginação é também um grande aliado na hora de fazer a compra de materiais, já que ele permite um cálculo mais preciso da quantidade a ser gasta. Isso evita que o morador fique com caixas e mais caixas de piso sobrando em casa. "E o contrário também, em caso de comprar pisos a menos e faltar o material”, ressalta a arquiteta.

De acordo com o arquiteto Bernardo Tressino, o primeiro passo ao iniciar o planejamento é pensar na peça de saída para que ela não fique em um lugar indesejado ou com emendas. E nem sempre o piso maior é o que será aproveitado da melhor forma.

"É preciso levar em conta o aproveitamento no formato e tamanho do piso para que a perda não seja tão grande" Bernardo Tressino - Arquiteto

Segundo Bernardo Tressino, os tipos de paginação podem ser reta de 90°, a diagonal de 45°, ou também em amarração, com peças que imitam madeira, com ripas. "Essa amarração pode ser em meia ou 1/3. No caso da amarração, é muito importante consultar o fabricante, verificar se esse piso é feito para esse fim, o ângulo, o encaixe, entre outros aspectos”, detalha o arquiteto.

Priscila também orienta verificar se o piso é próprio o ambiente onde vai ser utilizado. Em áreas molhadas como banheiros e cozinhas, por exemplo, é importante que ele seja antiderrapante. Já para garagem, o ideal é um piso de alto tráfego.

"Observe também o melhor tipo de acabamento (polido / acetinado). Cada área tem uma propriedade. Não é só beleza que conta, você precisa considerar a durabilidade e a segurança também”, diz a arquiteta.

Quer saber mais sobre os principais tipos de paginação utilizados? Confira a lista preparada pelo escritório Bruno Moraes Arquitetura.