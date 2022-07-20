Paginação de piso: saiba como utilizar a técnica na sua decoração

Você já ouviu falar em paginação de piso? O termo pode não ser tão comum, mas esse tipo de projeto tem sido cada vez mais utilizado em residências. Além de proporcionar um ambiente mais harmonioso, gera economia na hora da obra. Mas, afinal, como isso é feito?
A paginação de piso é um planejamento que estabelece como será o assentamento do piso de um determinado espaço. O projeto envolve o estudo do tamanho, cor, quantidade, além da disposição de peças. Segundo a arquiteta Priscila Tressino, esse tipo de trabalho é importante porque ajuda a encontrar o melhor formato de piso para cada ambiente.
"Pode ser que, inicialmente, o cliente queira um piso retangular, mas ao fazer o projeto de paginação, a gente verifica que não fica tão bom, sendo melhor a utilização de um piso quadrado, por exemplo", explica Priscila.
O projeto de paginação é também um grande aliado na hora de fazer a compra de materiais, já que ele permite um cálculo mais preciso da quantidade a ser gasta. Isso evita que o morador fique com caixas e mais caixas de piso sobrando em casa. "E o contrário também, em caso de comprar pisos a menos e faltar o material”, ressalta a arquiteta.
De acordo com o arquiteto Bernardo Tressino, o primeiro passo ao iniciar o planejamento é pensar na peça de saída para que ela não fique em um lugar indesejado ou com emendas. E nem sempre o piso maior é o que será aproveitado da melhor forma.
"É preciso levar em conta o aproveitamento no formato e tamanho do piso para que a perda não seja tão grande"
Segundo Bernardo Tressino, os tipos de paginação podem ser reta de 90°, a diagonal de 45°, ou também em amarração, com peças que imitam madeira, com ripas. "Essa amarração pode ser em meia ou 1/3. No caso da amarração, é muito importante consultar o fabricante, verificar se esse piso é feito para esse fim, o ângulo, o encaixe, entre outros aspectos”, detalha o arquiteto.
Priscila também orienta verificar se o piso é próprio o ambiente onde vai ser utilizado. Em áreas molhadas como banheiros e cozinhas, por exemplo, é importante que ele seja antiderrapante. Já para garagem, o ideal é um piso de alto tráfego.
"Observe também o melhor tipo de acabamento (polido / acetinado). Cada área tem uma propriedade. Não é só beleza que conta, você precisa considerar a durabilidade e a segurança também”, diz a arquiteta.
Quer saber mais sobre os principais tipos de paginação utilizados? Confira a lista preparada pelo escritório Bruno Moraes Arquitetura.
Paginação Diagonal
Essa é a paginação mais usual. Geralmente é usada com mais frequência no piso e no revestimento de parede. As peças são instaladas alinhadas, ou seja, o encontro de uma peça com a outra está alinhado tanto na vertical como na horizontal. Esse tipo de instalação costuma gerar menos perda durante o assentamento.
O assentamento do revestimento na paginação vertical é de forma alinhada e com peças retangulares. Esse tipo de paginação leva esse nome pois as peças são instaladas de pé, no sentido vertical, onde o lado maior da peça retangular fica no sentido vertical. Essa é uma boa solução para quem quer dar a impressão de pé direito maior, quando assentado na parede. Como as peças são instaladas na vertical, elas acabam gerando essa percepção visual de “pé direito mais alto”. Caso seja instalado no piso, ele pode dar esse efeito também, de alongar o ambiente. Só é preciso tomar cuidado pois ele pode alongar demais em caso de corredor e criar uma sensação de afunilamento.
No caso de parede, o lado maior do revestimento fica paralelo ao piso, sempre no sentido horizontal e todas alinhadas, sem transpasse. Quando tem o transpasse, chamamos de paginação com transpasse. Ele também pode dar a sensação de aumento da largura do ambiente, tanto no piso como na parede, se aplicado de forma correta e no sentido correto em relação ao ambiente. Na parede fica claro quando a paginação é horizontal ou vertical, pois o parâmetro é o alinhamento com o piso. Se estiver com o lado maior do revestimento paralelo ao piso, ele está no sentido horizontal. Já no caso da aplicação da paginação no piso, há escritórios que o usam como referência para dizer se está na vertical ou horizontal, somente com relação à dimensão do ambiente. Por exemplo, se o lado maior da sala está alinhado com o lado maior do revestimento, ele está na horizontal.
A paginação diagonal possui o assentamento das peças instaladas em 45º, criando uma sensação de movimento. Esse tipo de instalação dá um pouco mais de trabalho para fazer curvas nas paredes. O encontro entre uma peça e outra precisa ser bem assentado para não dar a impressão que ficou torto. Esse tipo de instalação costuma gerar maior perda do que as mencionadas anteriormente. Ela pode ser tanto para piso como parede.