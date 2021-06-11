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Talk Imóveis

5 dicas para tornar a sua casa mais aconchegante imediatamente

Na terceira live do projeto Talk Imóveis especialistas se reuniram para discutir os impactos da pandemia dentro de casa e como torná-la um espaço mais confortável
Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

11 jun 2021 às 13:44

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 13:44

O presidente do CAU/ES, Heliomar Venâncio, a psicóloga Angelita Scardua e a arquiteta Vivian Coser participaram da discussão mediada pela jornalista Lara Rosado.
O presidente do CAU/ES, Heliomar Venâncio, a psicóloga Angelita Scardua e a arquiteta Vivian Coser participaram da discussão mediada pela jornalista Lara Rosado. Crédito: Reprodução
Com a pandemia da Covid-19 e as políticas de isolamento social, a relação com o lar foi ressignificada nos últimos meses. Neste contexto, as famílias têm procurado cada vez mais tornar esse espaço o mais aconchegante possível, já que antes da crise sanitária, o tempo de permanência no ambiente era menor. De acordo com a psicóloga especializada em Desenvolvimento Humano e Social, Angelita Scardua, “a casa virou a moradia das pessoas”, ou seja, o lar retomou o seu objetivo principal.
“A casa vinha sendo mais um espaço de passagem e instrumento de status social. Mas com a pandemia passamos a encarar o ambiente doméstico como lugar de refúgio e vivência em que valorizamos a vida. Agora que as pessoas passaram mais tempo dentro dela, elas têm focado nas necessidades pessoais e reais e não estão mais procurando por um modelo padrão”, apontou Angelita Scardua, durante o Talk Imóveis A Gazeta.

Com essa nova realidade, as demandas por ambientes mais confortáveis e aconchegantes aumentaram. Por isso, na terceira live do projeto Talk Imóveis, especialistas se reuniram para discutir dicas de como transformar a casa em um espaço que gere bem-estar durante a pandemia.
“Na idade média com a peste bubônica, a solução foi abrir as moradias e melhorar a ventilação dos espaços para manter a saúde das pessoas. No início do século passado, com a gripe espanhola, novamente buscamos soluções arquitetônicas com ambientes mais higienizados. Agora os arquitetos estão sendo chamados para repensar os espaços, integrar ambientes e criar uma harmonia dentro do lar”, destacou o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES), Heliomar Venâncio.

A IMPORTÂNCIA DO PROJETO ARQUITETÔNICO

Segundo Heliomar, o trabalho de um arquiteto vai além da realização de um sonho. O profissional também é o responsável pelo desenvolvimento da parte técnica e por entender os desejos e necessidades de cada indivíduo. Entretanto, ainda de acordo com ele, no Brasil, apenas 15% das construções utilizam um projeto arquitetônico. O motivo disso é que ainda existe a ideia de que o trabalho de um arquiteto é muito caro e pode pesar no bolso.
Para a arquiteta, urbanista e design de interiores Vivian Coser, essa etapa, na verdade, é a base de qualquer patrimônio. Por isso, ela destaca que um projeto com a metragem ideal e boa iluminação não precisa ser reformado no futuro, porque ele acaba sendo para a vida toda.
“Podemos fazer uma arquitetura pensando a longo prazo com uma aplicabilidade coerente dos ambientes internos. Hoje, uma das principais tendências é a arquitetura biofílica que não fica apenas na utilização de plantas e vegetação, mas cria uma relação com a natureza. O impacto disso é na saúde, no humor, na produtividade e no dia a dia das pessoas”, ressaltou Vivian Coser.
O tema do terceiro encontro do Talk Imóveis 2021 foi
O tema do terceiro encontro do Talk Imóveis 2021 foi "Como tornar o lar um lugar de aconchego? O que as famílias buscam?". Crédito: William de Abreu Júnior

AMBIENTES MAIS ACONCHEGANTES

Segundo Angelita, a organização do ambiente pode influenciar diretamente na forma como as pessoas se relacionam nele. Seja pela cor, disposição dos objetos, funcionalidade do espaço e outros fatores. Tudo é capaz de aumentar ou reduzir a sensação de aconchego dentro da casa.
“A casa é um investimento material e emocional para a vida toda. Um espaço escuro e mal ventilado interfere na qualidade do sono e até na liberação de cortisol. Assim como o excesso de informação prejudica a produtividade. Já formas mais orgânicas e variedade nas texturas geram estímulos positivos que afetam a saúde mental e física”, indicou a psicóloga.
Pensando nisso, confira cinco dicas listadas na live para tornar a sua casa mais aconchegante agora. Ou seja, não perca tempo e adote essas iniciativas na sua vida:

Abra as cortinas

Tudo aquilo que não se tem mais utilidade está ocupando espaço na sua casa e na sua vida. Por isso, desapegue do acúmulo e evite qualquer estresse. Doe e abra mão de objetos que não tem mais funcionalidade no dia a dia.
O que for mantido precisa ser utilizado. Não deixe os talheres mais finos para ocasiões especiais. Faça um jantar caprichado, enfeite a sala e transforme a casa em um ambiente harmônico. Coloque no uso a sua roupa de cama mais bonita. Não fique esperando uma oportunidade para usá-la. A vida acontece no agora!
Compre algumas plantas e aproxime a natureza da sua rotina. Manter uma ligação com ambientes externos é importante e adotar algumas mudinhas, criar uma pequena horta no quintal e decorar o quarto com um pouco mais de vegetação faz toda a diferença.
Sente-se com a sua família e crie memórias positivas com as pessoas que ama. Deixe as comidas de aplicativo de lado e cozinhe junto dos filhos, dos pais e das pessoas que você convive todos os dias.
Ao acordar, abra as cortinas e deixe a iluminação natural entrar. Isso ajuda na circulação de ar e afeta até na rotina do sono.

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