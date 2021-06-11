5 dicas para tornar a sua casa mais aconchegante imediatamente

O presidente do CAU/ES, Heliomar Venâncio, a psicóloga Angelita Scardua e a arquiteta Vivian Coser participaram da discussão mediada pela jornalista Lara Rosado. Crédito: Reprodução

Com a pandemia da Covid-19 e as políticas de isolamento social, a relação com o lar foi ressignificada nos últimos meses. Neste contexto, as famílias têm procurado cada vez mais tornar esse espaço o mais aconchegante possível, já que antes da crise sanitária, o tempo de permanência no ambiente era menor. De acordo com a psicóloga especializada em Desenvolvimento Humano e Social, Angelita Scardua, “a casa virou a moradia das pessoas”, ou seja, o lar retomou o seu objetivo principal.

“A casa vinha sendo mais um espaço de passagem e instrumento de status social. Mas com a pandemia passamos a encarar o ambiente doméstico como lugar de refúgio e vivência em que valorizamos a vida. Agora que as pessoas passaram mais tempo dentro dela, elas têm focado nas necessidades pessoais e reais e não estão mais procurando por um modelo padrão”, apontou Angelita Scardua, durante o Talk Imóveis A Gazeta.

Com essa nova realidade, as demandas por ambientes mais confortáveis e aconchegantes aumentaram. Por isso, na terceira live do projeto Talk Imóveis , especialistas se reuniram para discutir dicas de como transformar a casa em um espaço que gere bem-estar durante a pandemia.

“Na idade média com a peste bubônica, a solução foi abrir as moradias e melhorar a ventilação dos espaços para manter a saúde das pessoas. No início do século passado, com a gripe espanhola, novamente buscamos soluções arquitetônicas com ambientes mais higienizados. Agora os arquitetos estão sendo chamados para repensar os espaços, integrar ambientes e criar uma harmonia dentro do lar”, destacou o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES), Heliomar Venâncio.

A IMPORTÂNCIA DO PROJETO ARQUITETÔNICO

Segundo Heliomar, o trabalho de um arquiteto vai além da realização de um sonho. O profissional também é o responsável pelo desenvolvimento da parte técnica e por entender os desejos e necessidades de cada indivíduo. Entretanto, ainda de acordo com ele, no Brasil, apenas 15% das construções utilizam um projeto arquitetônico. O motivo disso é que ainda existe a ideia de que o trabalho de um arquiteto é muito caro e pode pesar no bolso.

Para a arquiteta, urbanista e design de interiores Vivian Coser, essa etapa, na verdade, é a base de qualquer patrimônio. Por isso, ela destaca que um projeto com a metragem ideal e boa iluminação não precisa ser reformado no futuro, porque ele acaba sendo para a vida toda.

“Podemos fazer uma arquitetura pensando a longo prazo com uma aplicabilidade coerente dos ambientes internos. Hoje, uma das principais tendências é a arquitetura biofílica que não fica apenas na utilização de plantas e vegetação, mas cria uma relação com a natureza. O impacto disso é na saúde, no humor, na produtividade e no dia a dia das pessoas”, ressaltou Vivian Coser.

O tema do terceiro encontro do Talk Imóveis 2021 foi "Como tornar o lar um lugar de aconchego? O que as famílias buscam?". Crédito: William de Abreu Júnior

AMBIENTES MAIS ACONCHEGANTES

Segundo Angelita, a organização do ambiente pode influenciar diretamente na forma como as pessoas se relacionam nele. Seja pela cor, disposição dos objetos, funcionalidade do espaço e outros fatores. Tudo é capaz de aumentar ou reduzir a sensação de aconchego dentro da casa.

“A casa é um investimento material e emocional para a vida toda. Um espaço escuro e mal ventilado interfere na qualidade do sono e até na liberação de cortisol. Assim como o excesso de informação prejudica a produtividade. Já formas mais orgânicas e variedade nas texturas geram estímulos positivos que afetam a saúde mental e física”, indicou a psicóloga.

Pensando nisso, confira cinco dicas listadas na live para tornar a sua casa mais aconchegante agora. Ou seja, não perca tempo e adote essas iniciativas na sua vida: