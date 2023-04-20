Festivais gastronômicos agitam o feriado no ES; confira lista

Com dois feriados na mesma semana, abril se consolida como o mês dos festivais gastronômicos no Espírito Santo. Neste fim de semana, a folga no Dia de Tiradentes, 21 de abril, traz pelo menos cinco eventos na programação, muitos deles com entrada gratuita.
Seja no litoral, em Manguinhos e Marataízes, ou nas montanhas, representadas por Pedra Azul e Santa Teresa, não vão faltar atrações para turistas e capixabas aproveitarem. Confira na lista abaixo e programe-se!
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JAZZ, BLUES E GASTRONOMIA
De 20 a 22 de abril, o Manguinhos Jazz & Blues Festival terá 18 shows musicais, oficinas e atividades culturais em cinco restaurantes e na praça central do balneário (clique aqui para ver a programação). No Espaço Maria Mariana, o prato do evento é o Bobó de Camarão Desconstruído (foto), para duas pessoas (R$ 164, com arroz). Já no Recanto das Estrelas, o escolhido é Lagosta à Thermidor (R$ 279), para quatro, e no Estação Primeira de Manguinhos a receita do evento é o Bacalhau à Maestro, em cama de moqueca, gratinado, servido com arroz de cenoura e salada verde (R$ 170, para dois). FOTO: Evelize Calmon
02
CHURRASCO E ROCK 'N' ROLL
O festival Carnivoria volta à cena na Capital de 21 a 23 de abril com churrasco a céu aberto, cerveja artesanal e muito rock'n'roll, no estacionamento do Shopping Vitória. Aulas-show gratuitas com os experts Bruno Salomão e Edd Campos estão na programação, que inclui ainda shows de Replay, Dona Fran e Letal. Bife de chorizo, hambúrguer, costela de chão e cupim no varal fazem parte do cardápio. Clique aqui para ver a programação. FOTO: Carnivoria/Divulgação
03
COZINHA DOS IMIGRANTES
O segundo fim de semana do festival Santa Teresa Gourmet terá como destaque aulas-shows gratuitas com chefs de todo o Estado, a partir de quinta-feira (20), na Praça da Cultura, no centro de Santa Teresa. O local conta com praça de alimentação, cervejas artesanais, fogo de chão e adega com vinhos e delicatéssen, além de shows gratuitos. Ao todo, 42 estabelecimentos da cidade participam do circuito gastronômico. Clique aqui para ver a programação. FOTO: Lívia Marrochi
04
CERVEJA NAS MONTANHAS
O Pedra Azul Beer - 1º Festival de Cerveja Artesanal de Pedra Azul acontece no centro de eventos Morangão, de 20 a 23 de abril, reunindo as cervejarias Azzurra, Ronchi, Barba Ruiva e Trarko. Além de 40 tipos de chope, haverá pratos a partir de R$ 20 e 12 shows musicais, com bandas como Casaca, Ubando e Mulekagem do Samba. Ingressos a partir de R$ 10. Clique aqui para ver a programação. FOTO: Pedra Azul Beer/Divulgação
05
SABORES DA LAGOA
Em Marataízes, a atração do feriado é o 4º Festival Gastronômico Lagoa do Siri, que acontece em nove restaurantes e quiosques ao redor do famoso ponto turístico, de 21 a 23 de abril. Além do cardápio especial, com frutos do mar e doces regionais, a programação inclui shows musicais e oficinas gastronômicas de graça. Camarão no coco, peroá, moqueca e bobó de camarão estão na lista de quitutes, que custarão de R$ 120 a R$ 180, para duas ou mais pessoas. Clique aqui para ver a programação. FOTO: PMM/Divulgação