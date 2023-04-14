Jantar em prol do Asilo dos Idosos reúne 16 chefs no Iate Clube

26/04 (quarta-feira), às 19h30

Restaurante Aquamarine, no Iate Clube de Vitória. Praça do Iate, 200, Praia do Canto, Vitória

R$ 320 por pessoa (inclui comida e bebida). O valor arrecadado com a venda dos convites será destinado ao Asilo dos Idosos de Vitória

Pontos de venda: Ivan Aguilar, Restaurante Aquamarine (Iate Clube), Asilo dos Idosos de Vitória, site LeBillet (

) e nas unidades das Óticas Diniz dos shoppings Vitória, Vila Velha e Praia da Costa com taxa de 10%.