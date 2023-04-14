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Jantar em prol do Asilo dos Idosos reúne 16 chefs no Iate Clube

Evento beneficente chega à sua segunda edição no próximo dia 26 de abril, em Vitória, com cardápio completo e bebidas à vontade
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 15:45

Realizado pela primeira vez em março de 2022 no Iate Clube do Espírito Santo, em prol do Asilo dos Idosos de Vitória, o Jantar Beneficente dos Chefs chega à segunda edição no próximo dia 26 de abril, no mesmo local, mas com um elenco ainda maior. Desta vez, 16 chefs assinam o cardápio, quatro a mais do que no ano passado. 
Hambúrguer gourmet, ilha vegetariana e paella gigante de mariscos estão entre as novidades do jantar, que terá oito ilhas com pratos variados distribuídas no salão do restaurante do Iate Clube, o Aquamarine. Leitão à pururuca, rubacão paraibano e bacalhau à portuguesa farão parte do menu.  
O jantar é assinado pelos chefs Dunga Dantas, Juarez Campos, Pedro Kucht, Assis Teixeira, Júlio Lemos, Sueli Muroni, Ari Cardoso, Julia Faria, Samia Sassine, Toninha Denadai, Hugo Grassi, Gracinha Brommonschenkel, Gilson Surrage, Vinicius Cavalcante e Flávia Gama. Além dos capixabas, estará presente no evento o sous chef da T.T. Burger, badalada hamburgueria de Thomas Troisgros, Rafael Cavallieri. 
2º Jantar Beneficente dos Chefs em prol do Asilo os Idosos de Vitória
João Angelo Baptista, presidente do asilo, e Tânia Leite, organizadora do evento (à esq.), com chefs participantes Crédito: Marisa Kissimoto
O convite custa R$ 320 por pessoa e dá direito a consumir todos os pratos, sobremesas e bebidas (inclusive chope, vinho, espumante e café), servidos à vontade.
Um drinque refrescante e com toque cítrico foi criado para a ocasião pelo bartender Jeferson Perpétuo, a convite da ginteria Dry Cat. A trilha sonora da noite ficará por conta do Quarteto de Cordas do SESI, da Banda Trilha e do DJ Romão.
O valor arrecadado com a venda dos convites será destinado ao Asilo dos Idosos de Vitória, para dar continuidade à reforma da estrutura física da instituição e auxiliar em projetos voltados para assistência e qualidade de vida dos 77 idosos acolhidos no local. 

CHEFS E MENU DO JANTAR

  • Dunga Dantas (Restaurante Aquamarine) - Escondidão de camarão 
  • Juarez Campos (Casa do Chef) e Pedro Kucht (Oriundi) - Fusilli alla amatriciana com linguiça
  • Assis Teixeira (Domus Itálica Ristorante) - Gurjão de frango ao molho voronoff
  • Júlio Lemos (Papaguth) - Tilápia ao molho de uva com arroz de brócolis
  • Sueli Muroni (Ninho da Roxinha) - Leitão à pururuca com farofa crocante
  • Ari Cardoso (Casa Chef Ari) - Rubacão paraibano
  • Rafael Cavallieri (sous chef do T.T. Burguer) - Hambúrguer gourmet
  • Julia Faria (Daju Cozinha Afetiva) - Penne ao funghi 
  • Samia Sassine (Mimos do Libano) - Homus Mix
  • Toninha Denadai (Mãos do Coração) - Bacalhau à portuguesa
  • Hugo Grassi (Gastronomia Experience) - Ragu de cogumelos frescos
  • Gracinha Brommonschenkel (Mazzolin Di Fiori Ristorante) - Arroz Primavera
  • Gilson Surrage (Restaurante do Gilson) - Arroz à Nogueira Gatto
  • Vinicius Cavalcante (Peppe e Eliah) - Farofa de panko com ervas
  • Flávia Gama (Chocolateria Brasil) - Gelatos com coberturas diversas (sobremesa)
2º JANTAR BENEFICENTE DOS CHEFS
Quando: 26/04 (quarta-feira), às 19h30
Onde: Restaurante Aquamarine, no Iate Clube de Vitória. Praça do Iate, 200, Praia do Canto, Vitória
Quanto: R$ 320 por pessoa (inclui comida e bebida). O valor arrecadado com a venda dos convites será destinado ao Asilo dos Idosos de Vitória
Pontos de venda: Ivan Aguilar, Restaurante Aquamarine (Iate Clube), Asilo dos Idosos de Vitória, site LeBillet (neste link) e nas unidades das Óticas Diniz dos shoppings Vitória, Vila Velha e Praia da Costa com taxa de 10%.

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