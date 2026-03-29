Cozinha caseira

Bolo salgado de presunto e queijo é dica para o lanche; veja receita

Preparação inclui ainda tomatinhos-cereja, que garantem mais suculência e sabor às fatias

Publicado em 29 de março de 2026 às 08:00

Bolo salgado: opção prática e barata para o lanche da tarde Crédito: Marca PQ Alimentos

Receita de bolo está sempre em alta, seja ele de fubá, de laranja, de milho, de chocolate...mas as versões salgadas desse tradicional quitute também fazem bonito em qualquer mesa.

Para inspirar você a preparar um saboroso bolo salgado para o lanche, HZ selecionou uma preparação simples, feita com ingredientes que todo mundo costuma ter em casa e não custam caro. Confira abaixo!

Bolo salgado de presunto e queijo

Ingredientes:

Massa:



2 xícaras (chá) de farinha de trigo



1 xícara (chá) de leite



½ xícara (chá) de óleo



3 ovos



1 colher (sopa) de fermento químico



50g de queijo parmesão ralado



1 colher (chá) de sal



Recheio:

150g de presunto em cubos



150g de queijo muçarela em cubos



6 a 8 tomates-cereja cortados ao meio



Orégano a gosto



1 colher (sopa) de chimichurri



Modo de preparo:

Massa: No liquidificador, bata os ovos, o óleo e o leite. Aos poucos, adicione a farinha e o sal, batendo até ficar homogêneo. Acrescente o fermento e misture delicadamente. Recheio: Em uma tigela, misture com massa o presunto, o queijo muçarela, a metade dos tomates-cereja e o chimichurri. Mexa com uma espátula. Montagem: Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada. Distribua o restante dos tomatinhos por cima e polvilhe o orégano. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 a 40 minutos, até dourar e passar no teste do palito.

Espere amornar, desenforme e sirva.



Fonte: PQ Alimentos. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Este vídeo pode te interessar