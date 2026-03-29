Bolo salgado de presunto e queijo é dica para o lanche; veja receita

Publicado em 29 de março de 2026 às 08:00
Receita de bolo está sempre em alta, seja ele de fubá, de laranja, de milho, de chocolate...mas as versões salgadas desse tradicional quitute também fazem bonito em qualquer mesa.
Para inspirar você a preparar um saboroso bolo salgado para o lanche, HZ selecionou uma preparação simples, feita com ingredientes que todo mundo costuma ter em casa e não custam caro. Confira abaixo!
Ingredientes:
Modo de preparo:
Fonte: PQ Alimentos. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.
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