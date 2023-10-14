Sábado (14) com Oktoberfest, Roda de Boteco e samba no ES; confira agenda

Festivais
Festa do Peão de Cariacica
O evento vai até domingo (15) e conta com rodeio, música sertaneja, comidas típicas e parque de diversões. A partir das 18h, no Rancho Vista do Moxuara - Rua Ofelino Meireles, 220 - Bubú, Cariacica. Ingressos: R$ 30 Pista Geral (dia livre) e R$ 80 Pista Geral (passaporte todos os dias). Disponíveis no site Zig.tickets.
25° Festival Capixaba de Frutos do Mar
O evento vai até domingo (15) e conta com pratos típicos e música ao vivo. A programação começa a partir das 11h, e entre os destaques estão os shows da Banda Flor de Kactus (14h) e Banda Like a Boss (20h30). Na praça de eventos da Praia da Costa Azul - Av. Dom Helvécio Gomes de Oliveira - Iriri, Anchieta. Entrada gratuita. Confira a matéria completa no site HZ.
8ª Festival de Camarão e Frutos do Mar
O evento acontece em Conceição da Barra e a programação conta com 30 pratos e petiscos de camarão, além de apresentações culturais e artísticas. Entre os destaques está o show de Ricardo Guilherme - Roda de samba (15h) e Guilherme Lemos, fazendo um tributo à Legião Urbana (20h). No Cais da Barra, em Conceição da Barra. Entrada gratuita. Confira os pratos do festival na matéria completa de HZ.
Roda de Boteco de Colatina
Até 5 de novembro, acontece o festival que reúne 21 bares e botecos que criaram petiscos exclusivamente para o evento a um preço único: R$ 49,90, com direito a uma cerveja de cortesia. Confira os bares e os petiscos selecionados na matéria completa de HZ.
Festival Piúma Gastronomia e Arte
Carne, sushi e frutos do mar estão entre as opções do evento, que acontece até 14 de outubro, além de reunir música, artesanato e empreendedorismo. A programação começa às 15h, e entre os destaques estão o shows de Marcos Bifão (21h) e Nano Viana (23h). Na Av. Beira-Mar, na entrada da Ilha do Gambá, Piúma. Entrada gratuita. Confira a matéria completa no site HZ.
Festival Capixaba de Sorvete
O evento que acontece até 15 de outubro terá degustação de sorvete, recreação infantil e música ao vivo. A programação começa às 10h e entre os destaques está a apresentação musical com o Sarau do Léo Marzé (19h). Na Av. Antônio Gil Veloso, Marco da Praia da Costa, na altura da Av. Champagnat, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada gratuita. Confira a matéria completa no site HZ.
2ª Oktoberfest de Domingos Martins
Festival de cultura alemã recheado de culinária, bebidas, danças e música. A programação começa às 12h. Entre os destaques estão os shows de Gustavo Venturini (16h), Alan Venturin (22h) e show da banda Cavalinho (0h). No Espaço Refrigerantes Coroa – Av. Kurt Lewin, Centro, Domingos Martins. Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia), à venda no site Le Billet.
45ª Festa da Polenta
O evento conta com atrações artísticas e musicais, além de comidas típicas. A programação começa às 9h, e entre os destaques estão o show de Luciano Daré (11h40), o tradicional Tombo da Polenta (15h) e show de Victor Hugo e Diego (23h30). No Centro de Eventos Padre Cleto Caliman - Av. Pedro Minete, 59 - Venda Nova do Imigrante. Ingressos: das 9h às 17h, R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); após 20h, R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia); R$ 100 (inteira - no dia) e R$ 50 (meia - no dia) à venda no site Tiketo.
19ª Festival de Teatro de Vitória
Até 21 de outubro, acontece o evento que conta com espetáculos em teatros e espaços públicos na Grande Vitória. A programação começa às 20h, com a peça "O pai", que no elenco conta com o ator Fúlvio Stefanini. No teatro da UFES - Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos gratuitos. Retirada dos ingressos, 1 hora antes do espetáculo. Confira a programação completa no site HZ.
Festas e Baladas
Yo Sunset
Com DJ Dennis e MC Cabelinho. A partir das 17h, no Embraza - Av. Mário Gurgel, 260 - Vasco da Gama, Cariacica. Ingressos: Fronstage: R$ 320 (inteira) e R$ 160 (meia); Área VIP: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia); Pista: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia), à venda no site Zig.tickets.
Roda de Samba Júnior
Com o grupo Pagolife. A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim - R. Italina Pereira Mota 400, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site Zig.tickets.
Music Session
Com as bandas Bicho de Pé, Macucos, Casaca e Rastaclone. A partir das 18h, no Sílvas Beach Club - Praia de Carapebus, Serra. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda no site Zig.tickets.
Boteco Sertanejo
Com Felipe Brava, Grupo Sem Medida e DJs Klebin e Jota Vianna. A partir das 19h, no Boteco do Júnior - Av. Saturnino Rangel Mauro, 1302, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 25, à venda no site Zig.tickets.
Tropa de Vila Velha
Com os DJs 2L de VV, JV de VV, KN de VV, KM da Serra e Jotta M. A partir das 21h30h, no Centro de Eventos Eclipse - Rua Ártico, Porto Dourado, Serra. Ingressos: Fronstage: R$ 100 ( inteira) e R$ 50 (meia); Área VIP: R$ 25, à venda no site Zig.tickets.
Helipa
Com os DJs KN de VV, Lukão e grupo Muleke 027. A partir das 22h, no Club Hitz - R. Joaquim Lírio, 800 Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (camarote) e R$ 30 (pista), à venda no site Zig.tickets.
Vem Pra revoada
Com Diego Peixoto, João Marcos e Vinícius e DJs Lorenzo Paiva, Lebarch. A partir das 22h, no Deck's Berr - Rodovia João Izoton Filho, Km 01 - São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 20, à venda no site Zig.tickets.
Ensaio de Verão
Com Bia Garcia e grupos Emoção e Pedalada do Samba. A partir das 15h, no Canto 27 - Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Ingressos não informados.
Sabadão Sertanejo
Com Richard Vianna e DJ Gabriel Gilles. A partir das 23h, no Degusta Pub - Av. Edgar Gonçalves, 6, Campo Grande - Cariacica. Ingressos: Mulheres, R$ 10 até meia-noite, após R$ 20; Homens, R$ 25.
Rolê com Pagode
Com os grupos Pagolance, Samba DM, Pagode e CIA e DJ Luuh. A partir das 20h, no Embrazado - Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos não informados.
Anos 80
Com a banda Back To The Past. A partir das 22h, no Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos não informados.
Bendito Sábado
Com os grupos D' Bem com a vida, Pagolife e DJ Enzo Santos. A partir das 17h, no Santo Botequim - Travessa Santuário, 145, Vitória. Entrada liberada até às 20h, após valores não informados.
Combate
Com os DJs Paraguassu, Thainan, Matilda, Emily e JR. A partir das 22h, na Fluente - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40.
Halloween
Com os DJs Diego Fiuza, Papi, Arthur Moret, Madson e PC Júnior. A partir das 23h, no Lamah Lounge - Avenida Anísio Fernandes Coelho, 1527 - Jardim da Penha. Ingressos: R$ 25.
Músicas ao vivo
Samba
Com Alexandre Moreira. A partir das 20h, no Casa de Bamba - Rua Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99663-2104.
Pop e Brasilidades na Curva
Com Eliahu. A partir das 17h, no Clericot Café - Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.
Ritmos Variados
Com Rodrigo Moskitto. A partir das 20h, no Boteco Boa Praça Vitória - Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.
Samba Raiz
Com Resenha dos Amigos. A partir das 14h, no Bar do Gil - Rua Humberto Pereira, 297, Praia de Itaparica, Vila Velha. Couvert não informado.
Sábado de Luxo
Com Jackson Lima, Evandro e Raniery. A partir das 20h, no Buttecos Vitalino - Rua Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99644-2745.
Pagode e Sertanejo
Com Jéssica Dionísio e grupo Samba Diverso. A partir das 19h, no Butecaria Vital - Rua trinta e dois, Santa Mônica, Vila Velha. Couvert não informado.
Samba no Terraço
Com Anderson Baduh e grupos Pagode e CIA e Sambarei. A partir das 16h, no Repique Samba Lounge - Av. Dante Michelini, 2400 - Quiosque 07 - Mata da Praia, Vitória. Ingressos: A partir de R$ 30.
Chorinho e Brasilidades
Com o grupo Corta Jaca. A partir das 12h, no A OCA - Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289- 4561.
Especial
CowParade
Até 15 de outubro será realizado projeto CowParade contando com 62 esculturas de vacas, em tamanho real, feitas por artistas visuais capixabas ou residentes no Espírito Santo. Saiba por onde estão espalhadas as vaquinhas em Vitória e Vila Velha na matéria completa de HZ.
Contação de Histórias
Com a Banda Azudalu. A partir das 16h, no Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Retirada dos ingressos, 30 minutos antes do evento.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Pandora Park
Parque recreativo com escorregadores e obstáculos, com temática inspirada em criaturas fantásticas. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. No Shopping Praia da Costa, na Praça de Eventos. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 25, até 15 minutos. Até 21 de outubro
Labirinto Mágico
Atração com circuitos interativos, redes suspensas, piscina de bolinhas e área kids play. De segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados de 12h às 21h. No piso L2, do shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: a partir de R$ 40, até 30 minutos. Até 23 de outubro.
Ilha Macakids
Uma ilha da diversão repleta de atrações, como roda gigante, trenzinho e piscina de bolinhas. De segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados de 11h às 22h. No piso L2, do shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Ingressos avulsos para os brinquedos a partir de R$ 6 e área da piscina de bolinhas a partir de R$ 40, por 30 minutos. Até 28 de outubro.
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado das 12h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Gincana Aquarela
Diversão com pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, área de games e arco play. Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. É permitida a entrada de crianças de 01 a 12 anos e menores de 04 anos devem ter acompanhante. Ingressos: R$ 50.
Jump Around
Até 22 de outubro, o maior castelo da América Latina ficará no estacionamento do shopping Vitória, com diversos brinquedos e diversão para toda família. Na Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De quinta-feira a domingo, das 14h às 20h (última sessão meia hora antes de terminar o evento). Ingressos: R$ 40 para a compra de ingresso na bilheteria (15% de taxa na compra online). A cada minuto extra, será cobrado uma taxa de R$ 2 (dias úteis) e R$ 3 (finais de semana).
Exposições
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Fratura
A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor. Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: Segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
O Velho Oeste Vive
Até 15 de outubro, acontece a exposição de pinturas, cenas de filmes de faroeste, figurinos, instalações, exposição de gibis clássicos, artísticas e músicas temas de filmes famosos. Na Casa da Memória da Prainha de Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 17, Vila Velha. Visitação: De terça a domingo de 8h30 às 17h30. Entrada gratuita.