Pianista capixaba de 15 anos é destaque com 35 prêmios nacionais e internacionais

Em entrevista ao Bom Dia ES, Estevão Gomes contou como surgiu sua paixão pelo piano Crédito: Reprodução/Globoplay

Aos 15 anos, o capixaba Estevão Gomes mostra um nível de afinidade com o piano que é raro, até mesmo entre adultos. No dia 1º de outubro, o estudante e pianista se tornou o brasileiro mais jovem a tocar todos os 12 movimentos do estudo número 25 da obra do compositor polonês Frédéric Chopin , conhecida pelo seu alto grau de dificuldade.

A trajetória do garoto da Serra no mundo da música começou quando ele tinha apenas 9 anos e, por acaso, descobriu que tinha uma afinidade com o instrumento.

“Meu pai tinha comprado um teclado para ele aprender, só que o professor não pôde dar mais aula. Então eu comecei a brincar e mexer ali, minha mãe viu e perguntou se eu queria aprender piano”, conta.

Estevão passou a praticar e desenvolver esse talento e, em pouco mais de um ano e meio, estava pronto para o seu primeiro concurso. Em uma competição realizada em Campinas, em 2019, ele venceu a categoria de sua idade e, desde então, já esteve presente em eventos na Colômbia, Grécia, Portugal, Finlândia e em várias cidades brasileiras.

Buscando impulsionar a carreira do pianista, a família se mobilizou para contribuir com os investimentos necessários. Os pais de Estevão, Cristina e Leoni, trabalham vendendo salgados e tiveram que dobrar o ritmo de trabalho e expandir o negócio para atender à nova realidade.

“Todo mundo sabe que o piano não é um instrumento barato, o custo aumentou muito. Então nós tivemos que realmente inventar coisas novas no trailer: coxinhas, coxinha de bacon com queijo [...] E também achar pessoas para me ajudar na cozinha, porque eu fiz salgado muitos anos, mas o meu tempo diminuiu. Então, eu tive que ficar mais por conta do Estevão”, diz Cristina.

Através da música, Estevão também tem desenvolvido seus conhecimentos em outras áreas. O jovem ganhou bolsa para estudar em uma escola particular e entende que o aprendizado pode também ajudá-lo na sua agenda movimentada.

“É muito importante aprender o inglês e outros idiomas também, como o francês e alemão, porque isso vai me ajudar bastante”, destaca.

No Brasil, Estevão já dividiu o palco com diversas orquestras, incluindo a da Universidade de São Paulo (USP). Mas seus planos para o futuro são ainda maiores, o capixaba sonha em estudar piano e se apresentar em vários países diferentes.

“[Os próximos passos são] fazer concertos e estudar piano fora do país, nos Estados Unidos. Tocar piano na França, na Rússia, na Alemanha, na Inglaterra e me apresentar em vários países. Ser um concertista e um pianista profissional.”