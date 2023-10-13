Cantor Latino doa fraldas e manda cartinha para os gêmeos de Colatina

O cantor Latino fez uma doação de fraldas e outros itens para os sêxtuplos capixabas Crédito: Reprodução/Rede Farmes/Instagram/@latino

A comovente história dos sêxtuplos capixabas - agora quíntuplos após a perda do bebê Matteo - chegou até o cantor Latino. O artista fez uma doação em dinheiro, nesta quinta-feira (12), para uma rede de farmácias de Colatina, Noroeste do Espírito Santo, comprar fraldas e outros produtos para os gêmeos Théo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá.

Segundo o atendente Dimas Oassis, o empresário do cantor entrou em contato com a farmácia depois que a matéria sobre a família capixaba foi exibida no Fantástico, no último domingo (8). “Em primeiro momento eles não se identificaram. Eles depositaram um valor e pediram para comparar vários itens que a gente tinha no nosso estoque, principalmente aqueles que teriam maior uso no dia a dia. Somente no final da compra é que ele falou quem era”, contou.

A quantia depositada por Latino não foi revelada, mas a rede informou que entre os produtos doados estão fraldas, sabonetes e xampus. A entrega dos itens para os papais Quezia Romualdo e Magdiel Costa aconteceu na tarde desta quinta-feira (12), com direito a uma cartinha escrita pelo próprio cantor.



O cantor Latino fez uma doação de fraldas e outros itens para os sêxtuplos capixabas Crédito: Reprodução/Rede Farmes