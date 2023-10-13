Sabrina Sato e o ex-marido Duda Nagle levam a filha juntos para a escola

Sabrina sato e Duda Nagle Crédito: Reprodução @sabrinasato

Separados desde março, Sabrina Sato e Duda Nagle ainda levam a filha, Zoe, ao colégio pela manhã juntos. Em entrevista para a revista Quem, a apresentadora comentou sobre a parceria com o ex-marido, e como tenta organizar o seu dia de forma a ter tempo com Zoe.

"Tento sempre organizar a agenda para começar o dia com ela. Tomamos café da manhã juntas e vamos pra escola. Quando conseguimos, Duda e eu vamos juntos também", disse ela.

Sabrina afirmou ainda que Zoe já entende que é filha de pessoas conhecidas e que isso significa, às vezes, ser abordado na rua com pedidos de fotos. No entanto, a apresentadora afirma que procura sempre respeitar a vontade da filha nesses momentos.