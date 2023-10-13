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Sabrina Sato e o ex-marido Duda Nagle levam a filha juntos para a escola

Apresentadora e ex parceiro procuram organizar uma rotina para que o dia de Zoe comece ao lado dos pais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Outubro de 2023 às 11:09

Sabrina sato e Duda Nagle
Sabrina sato e Duda Nagle Crédito: Reprodução @sabrinasato
Separados desde março, Sabrina Sato e Duda Nagle ainda levam a filha, Zoe, ao colégio pela manhã juntos. Em entrevista para a revista Quem, a apresentadora comentou sobre a parceria com o ex-marido, e como tenta organizar o seu dia de forma a ter tempo com Zoe.
"Tento sempre organizar a agenda para começar o dia com ela. Tomamos café da manhã juntas e vamos pra escola. Quando conseguimos, Duda e eu vamos juntos também", disse ela.
Sabrina afirmou ainda que Zoe já entende que é filha de pessoas conhecidas e que isso significa, às vezes, ser abordado na rua com pedidos de fotos. No entanto, a apresentadora afirma que procura sempre respeitar a vontade da filha nesses momentos.
"Nós temos muito cuidado para que ela cresça livre e responsável pelas suas escolhas, mas agora que ela seja criança. A Zoe já entende que tem pais muito conhecidos, que as pessoas pedem fotos na rua Mas sempre respeitamos muito a vontade dela, que ela se sinta à vontade. Uma educação respeitosa em todas as fases da infância", disse Sabrina Sato.

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