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Carolina Dieckmann sobre ter 45 anos: 'Lendo mais do que malhando. Rindo mais que chorando'

A atriz escreveu um texto para marcar a nova idade. Ela falou sobre planos, estudos e especulações sobre sua aparência
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Outubro de 2023 às 08:41

A atriz Carolina Dieckmann, 43, contou em entrevista ao PocCast o motivo de nunca ter protagonizado um ensaio nu
A atriz Carolina Dieckmann, 45, escreveu, a convite do site Mina Bem Estar, um texto em que reflete sobre a nova idade Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress
A atriz Carolina Dieckmann completou 45 anos no dia 16 de setembro. Nesta quarta-feira, 11, ela escreveu, a convite do site Mina Bem Estar, um texto em que reflete sobre a nova idade.
Carolina começa o texto dizendo que não nutria qualquer expectativa sobre o aniversário. Mas um post na internet a fez refletir sobre vários aspectos de sua vida. Uma dela é sobre parecer ou estar jovem. A atriz falou com ironia sobre as especulações com sua aparência em tempos de tantos procedimentos estéticos disponíveis no mercado.
"Como assim, 45? Ela faz isso. Ela fez aquilo. Mexeu na cara toda. Nas rugas. No maxilar. Maxilar?? Botou botox na boca. Oi??? Existe isso? Fez plástica, certeza. Está irreconhecível. Coitada! Foi harmonização, que eu sei!", disse.
Mais adiante, Carolina revela com tem levado a vida atualmente e quais são seus desejos no momento, como escrever um livro. Para os curiosos ela responde que, sim, tem feito alguns procedimentos estéticos.
"Tô agradecendo cada dia que não descubro uma doença . Rezando pra ser avó um dia. Estudando inglês de vez em quando, pelo menos pra não piorar. Pensando no meu livro. Desenhando o que me inspira na vidaLendo mais do que malhando. Rindo mais que chorando. E indo no dermatologista, simFazendo minhas coisinhas, simPero no mucho."

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