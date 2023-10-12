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Fernanda Paes Leme anuncia gravidez: 'Vida nova aqui dentro'

Atriz espera primeiro filho junto ao noivo, Victor Sampaio; famosos celebraram a notícia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Outubro de 2023 às 13:50

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio
Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio Crédito: @fepaesleme no Instagram
Fernanda Paes Leme, 40, aproveitou o Dia das Crianças, celebrado nesta quinta-feira (12), para anunciar que está grávida de seu primeiro filho. A atriz e apresentadora compartilhou fotos nas redes sociais ao lado do noivo, Victor Sampaio, e do cachorro do casal. "Estamos grávidos", escreveu.
No ensaio fotográfico, ela exibe a barriguinha e uma imagem do ultrassom que mostra o bebê. "Nos últimos 3 meses refletindo, planejando, ainda não acreditando e sonhando com o que o futuro reserva pra gente... Seja o que for, vamos juntos, tem uma vida nova aqui dentro e estamos muito felizes em compartilhar essa notícia com vocês nesse dia tão especial", escreveu também na legenda da postagem no Instagram.
Nos comentários, famosos, amigos e familiares da atriz comemoraram a gravidez. As apresentadoras Tatá Werneck e Titi Müller desejaram saúde ao bebê que está por vir. Ivete Sangalo disse estar muito feliz pelo casal. O irmão da atriz, Alexandre Paes Leme, falou que está "pronto para ser tio". Em pouco mais de uma hora de publicação, os comentários eram inúmeros.
Camila Queiroz, Juliette, Claudia Raia, Selton Mello, Alice Wegmann, Sheron Menezzes, Camila Pitanga, Jade Picon, Jojo Toddyinho e Dudu Azevedo também estão entre as tantas celebridades que parabenizaram o casal.
Há quase dois anos, Fernanda teve um aborto espontâneo. Em uma participação no podcast Mil e Uma Tretas, ela revelou que, no final de 2021, depois de retirar o DIU, descobriu que estava grávida de Victor, mas que, pouco tempo depois, acabou perdendo o bebê. Na época, comentou também a dificuldade de lidar com o que chamou de "luto invisível".

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