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Aluguel residencial sobe 1,81% em fevereiro após alta de 3,73% em janeiro, aponta FGV

O índice acumulou uma alta de 8,01% nos 12 meses encerrados em fevereiro, ante um avanço de 7,99% nos 12 meses terminados em janeiro

Publicado em 10 de Março de 2025 às 11:51

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 mar 2025 às 11:51
Novo índice de reajuste do aluguel deve ser visto com cautela
O Ivar foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil Crédito: Freepik
Os aluguéis residenciais subiram 1,81% em fevereiro, após terem aumentado 3,73% em janeiro. Os dados são do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (Ivar), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). O índice acumulou uma alta de 8,01% nos 12 meses encerrados em fevereiro, ante um avanço de 7,99% nos 12 meses terminados em janeiro.
"Após o quarto trimestre de 2024 apresentar desaceleração intensa nos preços. Em fevereiro, a taxa em 12 meses ficou praticamente estável. Apesar disso, possivelmente, os próximos meses terão uma dinâmica de aceleração de preços dos aluguéis, com a renovação de contratos incorporando aumentos de custos do ano anterior", previu o economista Matheus Dias, do Ibre/FGV, em nota oficial.
O Ivar foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil, com informações obtidas diretamente de contratos assinados entre locadores e locatários sob intermediação de empresas administradoras de imóveis. Até então, a FGV coletava informações de anúncios de imóveis residenciais para locação, e não os valores efetivamente negociados.
Quanto aos resultados das quatro capitais que integram o índice da FGV, o aluguel residencial em São Paulo passou de um aumento de 4,28% em janeiro para alta de 2,83% em fevereiro.
No Rio de Janeiro, o índice saiu de alta de 2,52% para elevação de 2,61% no período; em Belo Horizonte, de queda de 0,75% para alta de 5,23%; e em Porto Alegre, de elevação de 5,97% para recuo de 2,35%.
No acumulado em 12 meses, os aluguéis avançaram 6,03% em São Paulo; 8,83% em Belo Horizonte; 6,39% no Rio de Janeiro; e 10,40% em Porto Alegre.

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