Hub Imobi Podcast

Especialistas falam sobre mitos e verdades na hora de escolher as cores para a casa

Em episódio focado no universo da arquitetura e decoração, designers de interiores falam sobre como a cor potencializa a beleza e personalidade de um ambiente e quais podem ser suas aplicações

Em qualquer lugar e a todo instante, as cores invadem o dia. Seja nos momentos de descanso, seja nos momentos de trabalho, basta olhar para os lados para identificar os mais variados tons.

Entretanto, mesmo que essa presença seja constante, muitas são as dúvidas na hora de decidir se cores que fogem do tradicional branco e bege terão espaço também dentro do lar.

Para responder alguns desses questionamentos e mostrar que um toque de cor pode ser a saída para renovar os ambientes e enchê-los de personalidade, o novo episódio da segunda temporada do Hub Imobi Podcast, comandado pelo editor adjunto Vinícius Viana e pela repórter Yasmin Spiegel, trouxe a arquiteta e designer de interiores Fernanda Calazans e a designer de interiores Elis Nobre para um bate-papo sobre o tema, profissionais que amam usar cores em seus projetos.

"Quando a gente pensa em ambiente, temos que pensar nele como um cenário. Ao planejar o interior da nossa casa, a gente tem que ver o que vai trazer conforto, energia, quais cores remontam a memórias afetivas", conta Fernanda, que também é proprietária do Casa Habitada, escritório com projetos que apareceram na Casa Vogue e na Galeria Arquitetura.

Neste episódio, quem ainda está inseguros ou resistentes em relação à cor dentro de casa vai descobrir diferentes formas e locais de aplicação. As especialistas mostram como uma escolha feita de forma técnica, que leva em consideração o gosto pessoal e estilo de vida dos moradores, faz toda a diferença e ainda permite um ambiente que fuja dos tradicionais monocromáticos neutros.

Uma dica que as designers dão para quem está começando a se aventurar na hora de escolher as cores da casa é usar o círculo cromático. Com ele, é possível criar combinações harmônicas entre paredes e objetos, utilizando recursos como a escolha de cores complementares, que possuem maior contraste, e cores análogas, mais semelhantes entre si; e também escolher a saturação de cada cor.

Círculo cromático mostra possibilidades de combinações. (Shutterstock)

"Não é necessário usar cor só na parede. Ela pode aparecer nos móveis, no sofá, nos adornos decorativos... A introdução da cor tem que ser feita com calma e paciência, sabendo dosar", complementa Elis.

Outro ponto importante citado pelas profissionais é que, na hora da escolha, a intensidade da cor e também o acabamento são pontos de atenção, pois podem acabar carregando o ambiente.

"Não recomendo tintas de brilho total para a parede. Ela mostra todos os defeitos da parede, o que irá virar um problema, já que toda atenção irá para as imperfeições", aconselha.

Hub Imobi Podcast

Em conversa animada, especialistas falaram sobre como a cor pode transformar completamente o visual da casa. (Gabriel Mazim)

O Hub Imobi Podcast é produzido pelo time de jornalistas da editoria. Os conteúdos são publicados quinzenalmente tanto no site A Gazeta, logo no topo desta matéria, quanto nos perfis de streaming de áudio. A lista completa de episódios pode ser acessada no link abaixo:

