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Renovação

3 dicas infalíveis para escolher as cores das paredes

Os tons de cada ambiente, além de dizerem muito sobre a personalidade e o estilo do morador, transmitem variadas sensações como otimismo, tranquilidade, alegria e aconchego

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 16:43

Portal Edicase

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Publicado em 

29 nov 2024 às 16:43
As cores das paredes manifestam a personalidade e o estilo do morador (Imagem: Followtheflow | Shutterstock)
Mudar as cores das paredes também pode ser uma ótima forma de renovar a decoração de maneira rápida e prática, sem precisar trocar móveis ou realizar obras complexas Crédito: Shutterstock
As cores das paredes, assim como móveis e outros objetos, são responsáveis por compor a decoração de uma casa. Os tons de cada ambiente, além de dizerem muito sobre a personalidade e o estilo do morador, transmitem variadas sensações, como otimismo, tranquilidade, alegria e aconchego.
Além disso, uma simples pintura é capaz de renovar completamente o estilo e o astral do ambiente. Por isso, mudar as cores das paredes também pode ser uma ótima forma de renovar a decoração de maneira rápida e prática, sem precisar trocar móveis ou realizar obras complexas.
Outra vantagem é que a pintura não é algo definitivo. Logo, se enjoar das cores depois de um tempo, é totalmente possível mudá-las sem gastar muito dinheiro. A seguir, confira algumas dicas e tendências de cores para transformar os seus ambientes!

1. Considere o seu gosto pessoal e o ambiente

O gosto pessoal deve ser um fator importante no momento de escolher a cor para cada local da casa. Porém, ainda assim, algumas pessoas sentem medo de errar na definição de um tom e prejudicar toda a decoração. De acordo com Luciane Mota, designer de interiores, não há cor certa ou errada para os ambientes. “O que existe é a influência desta cor no bem-estar das pessoas e, claro, alguns tons podem ser mais apropriados para determinado ambiente, devido à sensação que ocasionam”, explica.
As cores claras costumam transmitir sensações positivas (Imagem: Followtheflow | Shutterstock)
As cores claras costumam transmitir sensações positivas Crédito: Shutterstock

2. Invista em cores claras e pontos de cor

Para quem não quer se arriscar muito, existem algumas cores mais indicadas para determinados cômodos. “Em salas e quartos, trabalhar com cores mais claras e pontos de cor é atitude certeira de sensação boa . Pode-se investir em uma ambientação mais escura, obviamente, com uma proposta bem definida”, afirma a designer de interiores.
Além disso, atualmente, algumas marcas de tintas possuem aplicativos que utilizam inteligência artificial e permitem simular como ficaria um ambiente pintado de determinada cor. Assim, o momento de escolha do tom da tinta é facilitado.

3. Combine as cores

Combinar mais de uma cor é uma boa opção para quem deseja deixar o lugar com mais personalidade. “[Você] pode se inspirar em referências de imagens ou selecionar uma cor favorita numa parede de destaque e combinar com algo mais neutro nas demais paredes, como tons de bege e cinza”, sugere Luciane Mota.
Ainda segundo a designer de interiores, também é interessante apostar em tom e sobretom. “Por exemplo, na parede da cabeceira da cama, usar o tom mais escuro da paleta e, nas demais paredes do dormitório, um tom mais baixo na paleta de cores”, conclui.

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