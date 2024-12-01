Conheça 4 tendências que vão transformar os lares no Natal de 2024

Decoração de Natal para 2024: pessoas buscam as novidades para o ano Crédito: Pixabay

As decorações de Natal já começaram a ganhar as ruas da cidade. Os tradicionais pisca-piscas e tons como vermelho e verde já fazem parte do imaginário popular quando se fala da data e, claro, sempre estão presentes mas, este ano, também dividem espaço com as novas tendências natalinas para 2024.

E as compras dos enfeites já estão a todo vapor. “Os itens mais procurados na loja são as bolas, fitas e iluminação, e, este ano, também está muito em alta a árvore bem iluminada. Temos clientes que vão todos os dias à loja e compram muito, fazem questão de decorar todos os ambientes da casa”, conta Cristiane Farias, proprietária da loja Natal Nobre.

O dono da Central de Aviamentos, Luiz Antônio Bernardes, também destaca o bom momento vivido pelo comércio de decorações. "Estamos com a previsão de um aumento de 14% em relação ao ano passado e a procura está grande pelas árvores e pisca-piscas com oito funções. Os clientes amam, e, inclusive, tem uma consumidora da loja que tem dois quartos em casa somente de artigos de Natal", afirma o empresário.

Combinando a tradição e o contemporâneo, estas são as tendências que prometem transformar os lares neste Natal:

1 Maximalismo Para 2024, uma tendência que chega forte é a dos enfeites natalinos exagerados, com bolas, luzes e decorações grandes e chamativas, que dão maior preenchimento à árvore e um toque de modernidade ao espaço. Com essa novidade, a ideia é ousar e fazer com que cada elemento tenha sua personalidade. Abuse das texturas e estilos, criando um ambiente único e dinâmico.

2 Champanhe e dourado são as cores do momento Mesmo que o tradicional vermelho e verde seja sempre bem procurado, as cores para o Natal deste ano são champanhe e dourado. Esses tons trazem elegância e sofisticação, além de simbolizar prosperidade, uma ótima pedida para o fim de ano. O lado positivo é que essas cores são muito versáteis, possibilitando combinações com diversas paletas, indo muito bem com verde, rosa, azul e até marrom.

3 Iluminação diferenciada Além dos pisca-piscas normais, esse ano promete luzes especiais, com predominância de estrelas e borboletas iluminadas e com movimento, que enchem os olhos. A iluminação inteligente também promete se destacar, trazendo a possibilidade de controlar as luzes da árvore pelo próprio celular, através de um aplicativo.

4 Pelúcias natalinas Quem curte adicionar um toque de fofura e encanto na decoração vai amar essa novidade. Ursinhos, Papai Noel e outros personagens famosos da cultura pop viraram fofíssimos enfeites e estão com força total nas prateleiras.

Amor pelo Natal refletido na coleção

Parte da coleção de presépios de Rosilene Mauri que, atualmente, conta com 74 peças Crédito: Rosilene Mauri

No meio de tantas inovações, decorar a casa para o Natal é uma das coisas mais esperadas por várias famílias, por simbolizar um momento de união em família. A paixão pela data é tanta que alguns fazem questão de até mesmo colecionar os mais diversos tipos de enfeites. Um exemplo é o da bancária Rosilene Mauri, que possui uma coleção de 74 presépios nas mais diversas formas e tamanhos.

A bancária conta que começou a colecionar em 2007 Crédito: Rosilene Mauri