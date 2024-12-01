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Já vem perto o Natal...

Conheça 4 tendências que vão transformar os lares no Natal de 2024

Neste ano, a data promete movimentar o mercado com apostas que unem o clássico ao contemporâneo e enchem o ambiente de personalidade

Publicado em 01 de Dezembro de 2024 às 09:19

Yasmin Spiegel

Yasmin Spiegel

Publicado em 

01 dez 2024 às 09:19
Decoração de Natal
Decoração de Natal para 2024: pessoas buscam as novidades para o ano Crédito: Pixabay
As decorações de Natal já começaram a ganhar as ruas da cidade. Os tradicionais pisca-piscas e tons como vermelho e verde já fazem parte do imaginário popular quando se fala da data e, claro, sempre estão presentes mas, este ano, também dividem espaço com as novas tendências natalinas para 2024.
E as compras dos enfeites já estão a todo vapor. “Os itens mais procurados na loja são as bolas, fitas e iluminação, e, este ano, também está muito em alta a árvore bem iluminada. Temos clientes que vão todos os dias à loja e compram muito, fazem questão de decorar todos os ambientes da casa”, conta Cristiane Farias, proprietária da loja Natal Nobre.
O dono da Central de Aviamentos, Luiz Antônio Bernardes, também destaca o bom momento vivido pelo comércio de decorações. "Estamos com a previsão de um aumento de 14% em relação ao ano passado e a procura está grande pelas árvores e pisca-piscas com oito funções. Os clientes amam, e, inclusive, tem uma consumidora da loja que tem dois quartos em casa somente de artigos de Natal", afirma o empresário. 
Combinando a tradição e o contemporâneo, estas são as tendências que prometem transformar os lares neste Natal:

1

Maximalismo

Para 2024, uma tendência que chega forte é a dos enfeites natalinos exagerados, com bolas, luzes e decorações grandes e chamativas, que dão maior preenchimento à árvore e um toque de modernidade ao espaço. Com essa novidade, a ideia é ousar e fazer com que cada elemento tenha sua personalidade. Abuse das texturas e estilos, criando um ambiente único e dinâmico.

2

Champanhe e dourado são as cores do momento

Mesmo que o tradicional vermelho e verde seja sempre bem procurado, as cores para o Natal deste ano são champanhe e dourado. Esses tons trazem elegância e sofisticação, além de simbolizar prosperidade, uma ótima pedida para o fim de ano. O lado positivo é que essas cores são muito versáteis, possibilitando combinações com diversas paletas, indo muito bem com verde, rosa, azul e até marrom.

3

Iluminação diferenciada

Além dos pisca-piscas normais, esse ano promete luzes especiais, com predominância de estrelas e borboletas iluminadas e com movimento, que enchem os olhos. A iluminação inteligente também promete se destacar, trazendo a possibilidade de controlar as luzes da árvore pelo próprio celular, através de um aplicativo.

4

Pelúcias natalinas

Quem curte adicionar um toque de fofura e encanto na decoração vai amar essa novidade. Ursinhos, Papai Noel e outros personagens famosos da cultura pop viraram fofíssimos enfeites e estão com força total nas prateleiras.

Amor pelo Natal refletido na coleção

Parte da coleção de presépios de Rosilene Mauri
Parte da coleção de presépios de Rosilene Mauri que, atualmente, conta com 74 peças Crédito: Rosilene Mauri
No meio de tantas inovações, decorar a casa para o Natal é uma das coisas mais esperadas por várias famílias, por simbolizar um momento de união em família. A paixão pela data é tanta que alguns fazem questão de até mesmo colecionar os mais diversos tipos de enfeites. Um exemplo é o da bancária Rosilene Mauri, que possui uma coleção de 74 presépios nas mais diversas formas e tamanhos.
A bancária conta que começou a colecionar em 2007
A bancária conta que começou a colecionar em 2007 Crédito: Rosilene Mauri
“Meu primeiro presépio eu adquiri numa viagem a Porto Seguro em 2007, num formato bem nordestino. De lá pra cá, toda viagem eu procuro por um, para ter uma recordação, e também ganho de presente dos meus amigos. O Natal pra mim significa amor, casa "cheia" e fé. É a época do ano que eu mais gosto! Sempre decoro a casa toda. Ainda não comecei a desse ano, mas já já estará tudo iluminado, com muitas luzes de Natal e os presépios, é claro”, afirma a bancária.

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