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Luz para suas ideias

4 cuidados na hora escolher a iluminação dos ambientes

Veja como a luz pode influenciar a funcionalidade e as sensações proporcionadas pelos espaços

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 13:57

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

05 nov 2024 às 13:57
Imagem Edicase Brasil
A iluminação define a atmosfera do ambiente  Crédito: Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Buzina de Imagem
A iluminação é fundamental em todos os cantos da casa. Ela contribui também para a atmosfera do espaço e pode influenciar as sensações. A escolha correta de luminárias e a distribuição estratégica das fontes de luz podem ajudar a criar pontos focais e destacar áreas específicas, adicionando profundidade e dinamismo ao ambiente. 
“Pense nela como a magia que transforma uma cena comum em um espetáculo inesquecível”, parafraseiam as arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, da Dantas & Passos Arquitetura.
Ainda de acordo com elas, a escolha do tipo – um LED embutido, um pendente, um lustre ou uma luminária de piso, por exemplo –, agrega originalidade e criatividade à decoração.
“Essas opções assumem os seus papéis tanto para criar pontos focais quanto para somar com a paleta de cores do projeto ou complementar o décor “, pontua Danielle Dantas.
E ao contrário do que a maioria imagina, sua concepção não entra nas etapas finais da reforma . Segundo Paula Passos, o momento ideal é logo após a definição do layout, uma vez que a partir daí ela e sua sócia têm em mãos as dimensões e as funções de cada ambiente devidamente estabelecidas. 
“Não podemos desconsiderar que tudo está interligado”, analisa. “Dessa maneira, aumentarmos a eficiência do projeto e valorizamos o déco r”, complementa. “A ideia é ir além do óbvio com a luz central no ambiente. A iluminação feita por um profissional especializado vai além da funcionalidade técnica, proporciona sensações e bem-estar”, diz Paula Passos.
A seguir, acompanhe as orientações das arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos para adequar a iluminação em cada cômodo!

1. Salas de estar, jantar e varanda

Imagem Edicase Brasil
O ideal é usar lâmpadas de cores mais quentes nas áreas de convívio  Crédito: (Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Buzina de Imagem)
Considerando que o propósito é oferecer uma atmosfera aconchegante e agradável – tanto para situações em que o morador recebe convidados, como para o descanso –, ambas são enfáticas ao levar em conta o uso de lâmpadas de cores mais quentes.
Além disso, é interessante direcionar a iluminação em pontos específicos como mesas de centro, laterais ou de jantar, bem como objetos decorativos.
“Esses artifícios realçam aquilo a ser notado e deixa a decoração ainda mais gostosa”, explica Paula Passos. 
Para áreas de circulação, elas indicam a instalação de lâmpadas mais suaves, de maneira a entregar equilíbrio e apoio em momentos noturnos.
“Quando um morador acorda para tomar uma água, por exemplo, a luz forte pode despertá-lo e comprometer a noite de sono”, pontua Danielle Dantas.

2. Cozinha

Imagem Edicase Brasil
Na cozinha, a iluminação deve estar focada nas áreas do fogão e da pia Crédito: Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Buzina de Imagem
Em um cômodo voltado para tantas atividades práticas, o projeto luminotécnico deve ser eficiente, difuso e claro para assegurar a visibilidade adequada. No entanto, elas recomendam que a iluminação focada esteja em áreas específicas como a área do cooktop ou fogão, a bancada da pia e de apoio, além dos armários suspensos. 

3. Banheiro

Imagem Edicase Brasil
O banheiro deve ser iluminado de maneira uniforme Crédito: Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Buzina de Imagem
Muito além das demandas de higiene pessoal, o banheiro se tornou uma extensão do closet e um ambiente para o autocuidado. Pensando nessa versatilidade , Danielle e Paula aconselham o emprego de uma luz geral uniforme, clara e intensa para a obtenção de uma boa visualidade, somadas com luzes direcionadas acima da bancada e na frente dos espelhos.
“Esse cuidado elimina as sombras que atrapalham durante a maquiagem ou o barbear”, alerta Danielle Dantas.
Portanto, esse efeito é alcançado por meio da retroiluminação (com a luz no próprio espelho) ou com uma estrutura, atrás do espelho, para alojar a fita de LED que entregará um efeito indireto e, ao mesmo tempo, difuso e uniforme.

4. Dormitórios

Imagem Edicase Brasil
Os quartos devem ter luzes quentes para um ambiente confortável  Crédito: Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Buzina de Imagem
Serenidade e relaxamento são as tônicas da iluminação para os dormitórios. De modo geral, o ambiente deve contar com lâmpadas de cores quentes, com temperatura entre 2700K a 3000K, acrescida por luzes indiretas, categoricamente posicionadas.
Por Cleide Assis

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