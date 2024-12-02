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Ambiente aconchegante

4 dicas práticas para organizar a casa para o fim de ano

Uma casa organizada não só melhora o ambiente físico, mas também promove um recomeço mental e emocional; para isso, não basta apenas arrumar os espaços, é necessário reavaliar hábitos e mentalidades

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 15:44

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

02 dez 2024 às 15:44
Decoração de natal em casa
Organizar a casa para o fim do ano vai além de mudar móveis de lugar ou guardar objetos; éuma jornada de autoconhecimento e transformação. Crédito: Shutterstock
O fim de ano é tempo de renovação. É o período em que muitas pessoas desejam arrumar a casa, realizar uma faxina intensa, doar roupas que não servem mais e se encher de tudo que é novo e positivo.
De fato, uma casa organizada não só melhora o ambiente físico, mas também promove um recomeço mental e emocional. Para isso, não basta apenas arrumar os espaços, é necessário reavaliar hábitos e mentalidades.
Uma pesquisa publicada no Journal of Environmental Psychology aponta que a bagunça em um espaço pessoal pode reduzir sentimentos de conforto, segurança e satisfação, afetando negativamente o bem-estar geral de quem vive nesse ambiente.
Para a especialista em organização pessoal Pati Penna, a forma como estruturamos nossos espaços e hábitos é um reflexo direito da nossa identidade. Ou seja, a maneira como arrumamos a casa, o escritório, entre outros, mostra quem somos e o que valorizamos.
“A organização não é apenas sobre estética ou funcionalidade; é um processo que nos conecta com nossas prioridades, com a maneira como queremos viver e com os nossos objetivos”, explica.
Ela ressalta que a prática de organizar vai além do ato físico de arrumar objetos ou categorizar itens. “Trata-se de criar um ambiente que apoie nossos sonhos e fortaleça nossa saúde mental. Uma casa arrumada pode trazer uma sensação de controle, especialmente em períodos de transição, como o final do ano, quando muitos de nós estamos refletindo sobre o que queremos para o futuro”, acrescenta Pati Penna.
A seguir, a especialista indica como organizar a casa de forma prática. Confira!

1. Defina o seu objetivo

Antes de começar a organização, visualize o que deseja alcançar. Uma casa pronta para receber a família? Um espaço funcional e acolhedor para o novo ano? Ter clareza sobre o resultado desejado ajuda a nortear as ações. Liste metas específicas: quais áreas precisam de atenção e qual é a sensação que você busca ao transformar o espaço.

2. Coloque o plano em ação

Após definir seu objetivo, passe para o plano de ação. Pergunte-se: “quais tarefas são prioritárias?” Isso pode incluir reorganizar móveis, desapegar de itens acumulados ou renovar a decoração. Mas cuidado: para que as mudanças sejam eficazes, é essencial que as ações estejam alinhadas com quem você quer ser.

3. Reavalie sua identidade

Segundo Pati Penna, a chave para manter a organização é mudar a identidade por trás dos hábitos. Quem você é – e como age no dia a dia – influencia diretamente o estado da sua casa. Muitas vezes, temos consciência do que precisa ser feito, mas nos mantemos presos a velhos padrões. Para mudar de forma consistente, é necessário assumir uma nova identidade.
Por exemplo: se a casa está desorganizada, é possível que você ainda se veja como alguém desorganizado. Experimente adotar o papel de uma pessoa organizada, que cuida dos detalhes com dedicação. Esse ajuste mental é fundamental para implementar hábitos que mantêm a organização no longo prazo.

4. Desapegue do velho e abrace o novo

Renovar os espaços é também uma oportunidade de desapegar. Isso inclui objetos que não servem mais e até mesmo pensamentos limitantes. Ao transformar a casa, concentre-se em construir um ambiente que reflita a pessoa que você deseja ser. Esse processo simboliza o abandono de uma identidade antiga para criar espaço para o novo.
“Por trás de cada hábito está a identidade que você assume. Se deseja uma casa organizada e harmoniosa, adote comportamentos diários que sustentem esse objetivo: limpar um pouco a cada dia, evitar acumular itens desnecessários e criar rotinas práticas. Pequenas ações consistentes levam a grandes transformações”, declara Pati Penna.
Organizar a casa para o fim do ano vai além de mudar móveis de lugar ou guardar objetos. É uma jornada de autoconhecimento e transformação. “Ao alinhar seus objetivos, ações e identidade, você estará pronto para começar o novo ano com espaços organizados e um estilo de vida renovado”, finaliza.
Por Letícia Carvalho

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