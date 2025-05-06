Como inserir o buffet no design de interiores da sua casa

O móvel traz elegância e praticidade para o ambiente Crédito: Projeto: Daniela Funari Arquitetura | Imagem: Julia Novoa Fotografia

O buffet é uma peça que une charme, elegância e funcionalidade. O design pode tanto se destacar como ponto focal quanto complementar outros elementos da decoração com sofisticação. Além da presença estética, o móvel também se destaca pela praticidade e oferece uma solução eficiente para manter o espaço organizado, sem abrir mão do estilo.

A arquiteta Daniela Funari, responsável pelo escritório homônimo, acredita que a relevância do buffet precisa andar de mãos dadas com a estética. “Somente quando ele está bem inserido no projeto de interiores é que podemos explorar a potencialidade máxima”, avalia.

Segundo a especialista, o buffet é clássico e atemporal e está sempre pronto para compor ambientes sociais. O objetivo é prover apoio para armazenar aquilo que precisa estar de fácil alcance. “Nosso intuito é sempre escolher aplicações que fujam da monotonia”, afirma Daniela Funari.

Confira, abaixo, quatro inspirações para inserir o buffet no design de interiores:

1. Buffet suspenso

O buffet suspenso traz um efeito lúdico e facilita a limpeza do piso Crédito: Projeto: Daniela Funari Arquitetura | Imagem: Julia Novoa Fotografia

Um estilo criativo e despojado de buffet é aquele que denota o efeito lúdico de “levitar” no ambiente. Fixado na parede, o resultado contribui para um ambiente leve e fluido, em que o elemento se destaca com graciosidade e deixa o espaço inferior livre — que, inclusive, facilita a limpeza do piso.

2. Buffet com adega e cristaleira

Unir o buffet com a adega facilita o preparo das bebidas Crédito: Projeto: Daniela Funari Arquitetura | Imagem: Mariana Camargo

A união entre buffet e adega está muito presente na arquitetura de interiores, uma vez que os compartimentos oferecidos pelo móvel podem servir para armazenar utensílios que facilitam o preparo e o momento de servir as bebidas. A combinação desse trio (buffet com adega e cristaleira) cria um ambiente completo para receber convidados e aproveitar o happy hour.

3. Buffet em armário multiuso

O buffet amplo traz inúmeras possibilidades de armazenamento Crédito: Projeto: Daniela Funari Arquitetura | Imagem: Mariana Camargo

Quem precisa de um espaço generoso na sala de jantar, a ideia é incluir um buffet igualmente amplo e com inúmeras possibilidades de armazenamento . Para isso, em vez de um móvel solto, ele pode ser integrado a uma marcenaria planejada que considera também a instalação de armários superiores.

4. Elegante, discreto e com mais de uma função

O buffet também pode ser utilizado em mais de um ambiente ao mesmo tempo Crédito: Projeto: Daniela Funari Arquitetura| Imagem: Mariana Camargo