Hora da dica

Decoração pode ajudar na sensação de amplitude dos espaços pequenos

Veja truques para compor um espaço organizado e harmonioso

Nos grandes centros urbanos, casas e apartamentos pequenos são uma realidade. Isso porque, o alto gasto com moradia incentivou o surgimento de moradias menores e permitiu que as pessoas pudessem abrir mão de um espaço maior para morar em regiões centrais. >

Especialistas falam sobre mitos e verdades na hora de escolher as cores para a casa

Além do valor e da localização, morar em espaços menores tem vantagens como facilidade de limpeza e organização. No quesito decoração, também há formas de tornar os ambientes mais aconchegantes e harmoniosos. Para isso, é preciso aproveitar do potencial dos espaços. Confira algumas dicas da designer interiores Cecília Cruz.>