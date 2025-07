Imóveis A Gazeta - Decoração

Veja como usar a decoração escandinava nos ambientes da casa

Tendência traz em sua origem a ideia do conforto, do aconchego e do minimalismo

Publicado em 24 de julho de 2025 às 19:25

A decoração escandinava prioriza o conforto Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

A decoração escandinava surgiu no norte da Europa, mais especificamente na região da Escandinávia, e teve seu auge na década de 1950. Por isso, traz as características dessa região. “Ela é inspirada em elementos nórdicos e paisagens locais. Muitos elementos que pertencem a esse estilo estão ligados ao frio rigoroso e a iluminação mais escura do inverno”, explica a designer de interiores Larissa Santo. >

O estilo escandinavo traz em sua origem a ideia do conforto, aconchego e minimalismo. Segundo a profissional, ele é marcado por cores claras, com o intuito de dar mais claridade ao ambiente, já que os dias de inverno são curtos e escuros. Elementos funcionais como tapetes mais quentinhos e mantas ajudam a compor o espaço. >

Aplicando a decoração escandinava nos ambientes

Segundo Larissa Santo, esse tipo de decoração é bem fácil de ser aplicado, mas é recomendado usá-lo em ambientes com paredes claras. “Os móveis em sua maioria devem ter linhas retas e serem atemporais, não muito datados. Por exemplo, móveis que são considerados retrô, como pés palitos, devem ser evitados”, aconselha. >

Abaixo, veja como aplicar o estilo em cada ambiente! >

>

Cozinha e banheiro

Para a cozinha , Larissa Santo sugere móveis brancos e amadeirados. “Como revestimento, coloque um daqueles modelos retangulares, que são conhecidos como subway tiles . Tenho certeza de que vai ficar lindo,” aconselha. Também estão bastante presentes ladrilhos em tons claros com textura, louças claras, metais acobreados ou pretos e bancadas em madeira natural. Para o banheiro, a designer de interiores indica colocar um revestimento amadeirado na área do box ou piso e usar gabinete e pia brancos. >

Sala e quarto

Para salas e quartos, a arquiteta e urbanista Juliana Cararo, professora de Arquitetura e Urbanismo da PUCPR, sugere ornamentos em paredes a partir da composição de quadros, objetos, luminárias pendentes, abajures e luminárias de chão. “Para trazer bastante luz nos momentos desejados, ou criar penumbras em momentos de relaxamento, mas sempre com características mais naturais, que respeitem a natureza dos materiais, como a madeira, o couro, o concreto, o cobre e o ferro”, explica. >

O uso da madeira na decoração pode ser adaptado de forma minimalista Crédito: Imagem: pn28 | Shutterstock

Uso consciente na decoração

Apesar de a decoração escandinava ter a presença da madeira muito marcante e de vir de uma época em que a reciclagem e customização não eram pautas, a professora de Arquitetura e Urbanismo da PUCPR acredita que ela pode se adaptar à maneira minimalista de viver. >

“Mas, claro, pelo seu desenvolvimento tecnológico também traz os polímeros nos objetos, e hoje com atenção às questões ambientais e sustentáveis estão investindo fortemente na biotecnologia, produzindo e aplicando bioplásticos, polímeros biodegradáveis”, explica. >

Ela faz questão de reforçar os nomes dos arquitetos e designers que mais representam o design escandinavo: Alvar Aalto, Eero Aarnio, Arne Jacobsen, Hans Wegner, Verner Panton, Eero Saarinen, Nanna Ditzel e Louise Campbell. >

Use o que te deixa feliz e confortável

Entre as principais características da decoração escandinava estão o uso de cores claras, minimalismo, elementos naturais, praticidade e conforto, mas o importante é você aproveitar e adaptar de acordo com o que lhe traz identificação. >

“Com a pandemia, o olhar das pessoas para com as suas casas mudou. Hoje, ela atende a inúmeras funções, e o que antes víamos e vivíamos no mundo lá fora, hoje estão dentro das nossas casas, por necessidade ou desejo. Portanto, a casa é sua, e precisa te representar, te fazer feliz “, aconselha Juliana Cararo. Portanto, o importante é usar as dicas e informações de modo que lhe ajudem a deixar seu lar do jeito que lhe faça sentir bem. >

