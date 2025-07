Imóveis A Gazeta - Decoração

3 dicas para transformar os ambientes com plantas na decoração

No design biofílico, elas ajudam a resgatar a conexão com a natureza e renovar o ar dos ambientes

Publicado em 30 de julho de 2025 às 15:25

Plantas na decoração oferecem conforto e bem-estar Crédito: Imagem: Followtheflow | Shutterstock

O contato com a natureza é capaz de oferecer bem-estar e colaborar com a saúde física e mental. Nos ambientes urbanos, entretanto, tem se tornado cada vez mais difícil a proximidade com o meio ambiente. Atualmente, o ser humano passa a maior parte dos dias em espaços construídos pelo homem. >

Por isso, o design biofílico, por meio de elementos naturais ou que se assemelham a eles, visa resgatar em projetos arquitetônicos e de interiores o contato com a natureza de forma harmônica, mesmo que em áreas urbanas. >

“A incorporação da natureza no ambiente construído tem a capacidade, por exemplo, de reduzir a ansiedade e, quando incorporada aos interiores residenciais, traz conforto e bem-estar a quem utiliza estes espaços”, explica a arquiteta e urbanista Gloria Brandão. >

As plantas são muito importantes para renovação do ar e ainda dão um charme a mais a qualquer ambiente. Em projetos arquitetônicos e de interiores, em especial, o uso delas pode oferecer muitos outros benefícios, como o bloqueio da radiação solar, conforto térmico e sensação de bem-estar. >

>

Abaixo, confira 3 dicas para transformar os ambientes com plantas na decoração! >

1. Coloque plantas em pontos estratégicos

No design biofílico, as plantas ganham bastante destaque, uma vez que conseguem gerar, de maneira mais rápida, uma conexão com o meio ambiente. Gloria Brandão aconselha utilizá-las em painéis verdes (paredes vivas) ou no telhado. >

A designer de interiores Larissa Santo indica usar espécies pendentes , como jiboia, peperômia e colar de pérolas, sob algum armário ou prateleira. Na varanda, segundo ela, é um local bastante interessante para inserir plantas. “Em grandes centros urbanos, a varanda acaba sendo o quintal. É onde estamos mais próximos de estar ao ar livre”, acrescenta. >

Antes de escolher a planta para o ambiente, é importante considerar fatores como luminosidade, ventilação e umidade Crédito: Imagem: Followtheflow | Shutterstock

2. Pesquise os tipos mais indicados para cada ambiente

Alguns cuidados são fundamentais no momento de inserir plantas nos ambientes, para que elas consigam crescer e se desenvolver adequadamente. É importante considerar fatores como luminosidade, ventilação e umidade, que variam de um cômodo para outro. >

Por isso, para identificar as espécies mais indicadas para cada espaço, é recomendado realizar um estudo de viabilidade, que leve em conta a incidência de luz solar, a circulação de ar e as condições específicas do local. Esse cuidado evita problemas como murchas, crescimento irregular ou até a morte da planta, garantindo um ambiente mais bonito e saudável. >

3. Utilize materiais naturais

Materiais naturais também são frequentemente usados para produzir, nos espaços, a sensação de estar em meio à natureza. A madeira , segundo Gloria Brandão, é um dos mais utilizados no design biofílico e pode ser aplicada tanto na arquitetura quanto nos mobiliários e design em geral. >

Entretanto, é de extrema importância que esses itens sejam adquiridos de empresas legalizadas e com responsabilidade socioambiental. Isso porque é preciso evitar contribuir para a extração incorreta, visto que isso prejudica o meio ambiente. >

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta