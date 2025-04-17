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Sem pesar no bolso

Ferramenta ajuda a orçar projetos e transformar a casa de forma prática e acessível

Quem está pensando em reformar a casa, mas não quer pesar o orçamento, saiba como se planejar para transformar os ambientes gastando pouco

Publicado em 17 de Abril de 2025 às 16:31

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

17 abr 2025 às 16:31
Planejamento é essencial para economizar durante a reforma (Imagem: Justin_Krug | Shutterstock)
Planejamento é essencial para economizar durante a reforma Crédito: Imagem: Justin_Krug | Shutterstock
A reforma da casa pode ser feita para melhorar o conforto, valorizar o imóvel ou simplesmente renovar o visual dos ambientes. No entanto, quando chega o momento de colocar os planos em prática, o orçamento necessário para as modificações pode gerar dúvidas e inseguranças. Quem observa isso é Nara Bittencourt, CEO da Quanto Custa Reformar, startup do segmento de construção civil que fornece uma calculadora gratuita para orçar projetos e transformar o lar.
“Temos essa ferramenta que auxilia as pessoas a terem uma noção de quanto irão desembolsar em seus projetos, trazendo a elas um planejamento para essa reforma. O que mais observamos é esse ponto da economia, em que muitos optam por pesquisas nas quais terão o melhor custo-benefício”, diz.
Para ajudar quem deseja reformar a casa sem ter dor de cabeça, Nara Bittencourt lista 6 dicas para mudar os ambientes e economizar. Veja!

1. Faça um planejamento

É importante ter um planejamento detalhado que inclua as etapas da reforma, a mão de obra necessária e os materiais adequados. Dessa forma, é possível ter um controle efetivo do orçamento, bem como evitar surpresas desagradáveis no final.

2. Siga o projeto

Muitas vezes, ao longo da reforma, surgem ideias que podem parecer boas na hora, mas que podem impactar significativamente o orçamento. É importante que você mantenha o foco no projeto estabelecido e evite mudanças desnecessárias que possam aumentar os gastos.

3. Escolha materiais de boa qualidade

A escolha dos materiais é uma das etapas mais importantes na reforma. É preciso levar em consideração a qualidade, a durabilidade e o custo. Escolher itens de baixa qualidade pode resultar em problemas no futuro, enquanto escolher opções muito caras pode impactar negativamente o orçamento.
Reaproveite móveis antigos com uma nova pintura (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)
Reaproveite móveis antigos com uma nova pintura Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

4. Reaproveite móveis e materiais

Em vez de comprar tudo novo, considere reaproveitar móveis antigos e materiais ainda em bom estado. Você pode reformar móveis, dar uma nova pintura ou adaptar os materiais existentes para dar um novo ar aos ambientes.

5. Evite o desperdício de tinta

A tinta é um item essencial em uma reforma. Por isso, é importante evitar o desperdício, calculando com precisão a quantidade necessária. Além disso, é importante usar uma boa técnica de aplicação visando garantir uma boa cobertura e evitar o desperdício. Caso não tenha a destreza para aplicar a tintura, contrate um profissional capacitado.

6. Calcule a quantidade de materiais

É importante calcular a quantidade certa de materiais necessários para evitar o desperdício e o excesso de compras. Caso não tenha realizado uma reforma antes, conte com a ajuda de uma ferramenta que possa calcular para você esses itens desejados em seu projeto.

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