Técnica chinesa de decoração melhora a harmonia no trabalho e aumenta a produtividade

Um ambiente de trabalho organizado favorece a saúde mental dos colaboradores Crédito: Imagem: metamorworks | Shutterstock

O local de trabalho pode impactar diretamente o bem-estar e o rendimento. Além de facilitar a execução das atividades cotidianas, um ambiente organizado favorece a saúde, tanto emocional quanto corporal, diminui a tensão e estimula o engajamento na empresa. Entretanto, engana-se quem pensa que os benefícios de um espaço profissional saudável se limitam aos colaboradores. Na verdade, investir na harmonia desse ambiente pode ajudar a reduzir atrasos, faltas e até melhorar a produtividade.

O caminho para isso pode estar no ambiente físico. Afinal, cores, texturas, iluminação, ventilação e até mesmo o posicionamento das estações de trabalho desempenham um papel tão importante quanto qualquer benefício corporativo.

O Feng Shui, uma prática milenar chinesa que busca harmonizar ambientes para melhorar o fluxo da energia vital, pode ser um grande aliado na construção de espaços mais equilibrados e produtivos. Segundo as arquitetas Belisa Mitsuse e Estefânia Gamez, fundadoras do BTliê Arquitetura, a estrutura de um escritório influencia diretamente na produtividade, criatividade e na saúde dos colaboradores.

“Um espaço de trabalho bem planejado precisa ter harmonia entre os cinco elementos do Feng Shui: madeira, fogo, terra, metal e água. Isso se reflete nas cores, nos materiais utilizados e na disposição dos móveis”, explica Belisa Mitsuse.

Mas vale destacar, de acordo com Estefânia Gamez, que nenhum ambiente é igual ao outro. “Cada tipo de atividade exige uma configuração específica. O que funciona para uma agência de publicidade pode ser contraproducente em um escritório de advocacia”, afirma.

Criando um bom ambiente de trabalho

Para garantir um bom ambiente de trabalho, é importante ficar atendo a iluminação, e que ela seja de preferência natural. Isso porque ela reduz a fadiga ocular e melhora o desempenho. Móveis ergonômicos, aliás, são indispensáveis para manter a postura correta e evitar desconfortos físicos.

Plantas e elementos naturais também ajudam a manter a energia fluindo e a reduzir o estresse. A disposição dos móveis, portanto, deve facilitar a circulação e gerar um fluxo de energia positivo, evitando barreiras visuais que possam gerar desconforto.

Abaixo, as arquitetas Belisa Mitsuse e Estefânia Gamez listam outras dicas conforme a atividade de trabalho. Confira>

1. Atividades criativas

Agências de publicidade e startups, por exemplo, precisam de um ambiente estimulante. Por isso, a dica é que as cores vibrantes predominem na decoração. “Claro que não precisa, necessariamente, pintar uma parede de amarelo. Esses tons mais alegres e divertidos podem estar nos quadros, tecidos, objetos de decoração e outros elementos. Isso pode se repetir por todo o escritório ou estar limitado a um espaço de criação”, afirma Belisa Mitsuse.

Espaços abertos favorecem novas ideias, mas é essencial criar áreas de concentração para momentos individuais de foco. “É importante ter o equilíbrio. Momentos de criatividade podem ser estimulados por espaços com grandes janelas, quadros com paisagens ou perspectivas, ou com o pé direito alto”, explica.

Também é possível aproveitar a área externa. “Caso o escritório tenha uma área externa, mesmo que seja uma pequena sacada, pode ser interessante fazer desse local um espaço para deixar as ideias fluírem livremente”, sugere a arquiteta.

Tons de azul são ideais para ambientes que exigem seriedade e concentração Crédito: Imagem: PhotoMavenStock | Shutterstock

2. Atividades que exigem concentração e seriedade

Para escritórios de advocacia e contabilidade, paletas de cores neutras e tons mais fechados transmitem profissionalismo e estabilidade. “Além disso, para o Feng Shui, tudo o que remete à profundidade evoca o elemento água, que promove a concentração. Dessa forma, cores como azul e verde escuro são indicadas para ambientes de estudo e trabalho, que exigem mais foco”, explica Estefânia Gamez.

Já uma decoração mais simples ajuda na concentração. “Elementos com cores sóbrias, formas simples e menos abstratas compõem um ambiente com poucos estímulos e que favorece a concentração”, recomenda.

3. Espaços de cura e autoconhecimento

Para consultórios de psicologia, yoga e terapias holísticas, tons suaves e iluminação indireta ajudam a criar um ambiente acolhedor e relaxante. O uso de elementos naturais, como madeira e água, promove sensação de equilíbrio e bem-estar. “Nesses espaços é interessante explorar o paisagismo, mesmo que seja em pequenos vasos de plantas naturais ou artificiais. Fontes de água, aquários e quadros com natureza ajudam a criar esse ambiente mais acolhedor e introspectivo”, indica Belisa Mitsuse.

Além disso, a decoração também pode ajudar a elevar o pensamento. “Pequenas áreas de contemplação ajudam a promover um ambiente de autoconhecimento. Segundo o Feng Shui, altares (de qualquer religião), jardins de inverno ou mesmo uma parede com um jardim vertical são pontos focais que nos ajudam a elevar o pensamento ou a refletir sobre nós mesmos”, reforça Estefânia Gamez.

Aplicando o Feng Shui no escritório

As arquitetas Belisa Mitsuse e Estefânia Gamez listam algumas mudanças simples que podem transformar um ambiente de trabalho e melhorar a qualidade de vida dos colaboradores.

1. Posicionamento das mesas

Sempre que possível, evite que os funcionários fiquem de costas para a porta, pois isso pode gerar insegurança e dispersão. Já a mesa dos líderes de equipe deve ser posicionada no que o Feng Shui chama de “posição de comando”: com visão para todos do time, para quem entra no ambiente e, de preferência, com uma parede sólida nas costas. Essa disposição traz o senso de segurança que os líderes precisam para tomar boas decisões.

2. Iluminação

A luz natural é sempre a melhor opção. Caso não seja possível, invista em lâmpadas que simulam a claridade do dia. Hoje, existem automações que ajustam a iluminação para imitar o ciclo natural da luz, isso ajuda os colaboradores que trabalham em lajes corporativas sem contato com janelas a manterem a noção do tempo. Como o Feng Shui é uma filosofia naturalista, a conexão com a natureza — mesmo nos mínimos detalhes — é sempre bem-vinda.

A cor verde traz equilíbrio e ajuda a reduzir o estresse Crédito: Imagem: PAPALAH | Shutterstock

3. Cores

As cores influenciam diretamente a energia do ambiente e a produtividade da equipe.

Azul: pode trazer paz e calma, mas, em excesso, pode gerar preguiça e reduzir a produtividade. Se usado, é melhor em tons mais profundos ou misturado com outras cores, como vermelho ou amarelo;

pode trazer paz e calma, mas, em excesso, pode gerar preguiça e reduzir a produtividade. Se usado, é melhor em tons mais profundos ou misturado com outras cores, como vermelho ou amarelo; Verde: pode trazer equilíbrio e reduzir o estresse. Por conter amarelo em sua composição, mantém um balanço entre tranquilidade e estado de alerta, o que ajuda as pessoas a desempenharem as funções de forma mais eficiente;

pode trazer equilíbrio e reduzir o estresse. Por conter amarelo em sua composição, mantém um balanço entre tranquilidade e estado de alerta, o que ajuda as pessoas a desempenharem as funções de forma mais eficiente; Amarelo : estimula a criatividade e a clareza mental, sendo uma ótima escolha para escritórios;

: estimula a criatividade e a clareza mental, sendo uma ótima escolha para escritórios; Vermelho: deve ser usado com cautela, pois o excesso pode gerar agitação e impulsividade.

4. Elementos naturais

Plantas, fontes de água e materiais como madeira e pedra ajudam a equilibrar o ambiente e aumentar a sensação de bem-estar. A conexão com a natureza, sempre valorizada no Feng Shui, pode ser incorporada em detalhes, tornando o espaço mais acolhedor e harmonioso.

5. Organização

Ambientes desorganizados podem gerar ansiedade e afetar a produtividade. Criar espaços de armazenamento eficientes e manter a mesa sempre limpa são práticas fundamentais para um fluxo de trabalho mais equilibrado e produtivo.