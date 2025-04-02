Veja essas 3 dicas para incorporar o estilo tropical chic na decoração

A proposta do tropical chic é equilibrar sofisticação e descontração, além de valorizar estampas inspiradas na fauna e flora tropical Crédito: Imagem: J. Zhuk | Shutterstock

Tons naturais, texturas orgânicas e elementos que remetem ao verde da floresta e ao calor do verão têm conquistado espaço nos projetos de interiores. Mais do que uma tendência, o tropical chic revela uma nova forma de viver a casa, em que estilo e conforto andam lado a lado.

Para a arquiteta Júlia Macedo, da Construtora Patriani, essa tendência é interessante para quem quer repaginar a decoração. “O tropical chic pode ser uma boa escolha para quem busca deixar os ambientes mais vibrantes sem renunciar à sofisticação. A combinação de estampas mais marcantes e materiais naturais cria um espaço acolhedor e com personalidade. Trazer elementos da natureza para dentro de casa é uma maneira de propor um refúgio de bem-estar no clima quente”, afirma.

Confira, a seguir, 3 dicas sobre como aplicar o tropical chic na decoração!

1. Cores e estampas: o toque vibrante do verão

As estampas são o grande diferencial dessa tendência. Então, explorar jogos de cama, almofadas, cortinas , toalhas de mesa e tapetes com imagens de palmeiras, samambaias e outras plantas associadas ao clima tropical pode trazer personalidade e dinamismo para os espaços.

“Para equilibrar, combine estampas chamativas com tons neutros, como marrom, bege e branco. Esses tons suavizam a presença de cores mais vibrantes sem tirar protagonismo das padronagens principais”, explica Júlia Macedo.

Móveis e objetos feitos de madeira, bambu, ratan e vime ajudam a deixar o ambiente acolhedor Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

2. Materiais naturais: frescor e sofisticação

Para deixar o ambiente com mais elementos tropicais, usar materiais naturais faz a diferença. Móveis e objetos feitos de madeira , bambu, ratan e vime ajudam a cultivar uma atmosfera acolhedora e equilibrada. Elementos como poltronas de fibra natural, sousplat e utensílios de bambu, cadeiras de ratan e luminárias de palha reforçam o estilo tropical chic, trazendo leveza ao ambiente. Além do apelo estético, esses materiais melhoram o conforto térmico, tornando os espaços mais frescos e agradáveis em dias mais quentes.

3. Luz natural

Aproveitar a iluminação natural é interessante para reforçar uma decoração tropical. Aposte em cortinas leves e tons mais claros para potencializar a entrada de luz do dia, criando uma sensação de maior amplitude do espaço e um sentimento de bem-estar. Espelhos também se tornam aliados ao explorar a luminosidade, já que favorecem a reflexão da luz natural para dentro de casa.