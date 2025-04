Nada de sujeira

Transforme a casa: especialista dá dicas de como mudar os ambientes sem quebra-quebra

Da iluminação à objetos de decoração, veja como pequenas mudanças podem ajudar a tornar os espaços mais agradáveis e funcionais

Pequenas mudanças ajudam a transformar os ambientes da casa. (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

Para transformar um ambiente não é necessária uma grande reforma. Com mudanças pontuais, é possível dar uma nova cara a um espaço, tornando-o mais agradável, funcional e bonito. Por isso, o arquiteto André Henning, referência nas áreas de arquitetura empresarial, de entretenimento e gastronomia, elenca algumas dicas para fazer isso de maneira simples e econômica.

1. Trilho eletrificado para mais pontos de luz

Geralmente, os ambientes costumam ter só um ponto central. O trilho eletrificado é uma ótima alternativa porque, com um único ponto elétrico, pode-se posicionar um trilho eletrificado e adicionar mais pontos de luz nele. E, se ainda faltar luz, pode-se comprar mais spots de luz e encaixar com facilidade. “Com spots direcionáveis, você pode direcionar a luz para onde achar melhor”, destaca André Henning.

2. Luz branca ou amarela para os ambientes

Quando o assunto é luz, sempre fica aquela dúvida: branca ou amarela? No mercado, a mais convencional é a branca de 4000k, conhecida por uma tonalidade mais forte e neutra. Ou seja, ideal para espaços, como cozinha, banheiro e espaços que exijam mais atenção.

Já em ambientes como quartos, salas e áreas de lazer, é preciso encontrar conforto. Por isso, a dica é optar pela luz de 3000k, um pouco mais quente e com um toque amarelado e natural, o que ajuda a tornar o espaço mais agradável.

3. Uso do papel de parede

A diversidade de tipos e modelos de papéis de parede no mercado é enorme, assim como a variedade de preços. A vantagem é transformar um ambiente de forma muito rápida.

“Dá para encontrar papéis mais baratos e bonitos, com certificado de qualidade, com uma boa pesquisa. A instalação é rápida e se você cansar do papel pode remover e usar em outro lugar ou até substituir por outro. Isso facilita a transformação da casa com uma troca simples, sem sujeira, como na pintura “, ressalta o arquiteto.

Os quadros dão uma cara nova aos ambientes. (Imagem: Followtheflow | Shutterstock)

4. Quadros podem ser usados de várias maneiras

Quadros também são uma boa alternativa para quem deseja transformar um espaço. De acordo com o arquiteto, é possível encontrar composições diferentes que dão vida a uma parede e renovam o ambiente. Isso sem precisar de uma moldura, que costuma ser mais cara. Em alguns casos, o quadro pode ser colado diretamente na parede com um MDF fino, de fácil aplicação.

“Faz mais sentido pensar em uma imagem legal, que combine com o espaço, e na composição, se será um ou vários quadros de tamanhos iguais ou diferentes”, afirma André Henning.

Um quadro grande em um ambiente amplo, por exemplo, valoriza o espaço. E nem precisa colocar na parede: você pode ter um apoiado em prateleiras, quadros grandes no piso, são usos não convencionais bem interessantes.

5. Plantas para dar mais vida à decoração

Plantas sempre trazem vida ao ambiente. Mas atenção: é importante conversar com um profissional sobre em qual ambiente elas serão colocadas e entender as necessidades de cada espécie — se precisa de mais ou menos luz ou se vive bem dentro de casa. “Também é bacana pensar na composição de um a três vasos”, completa.

6. Espelhos posicionados estrategicamente

Espelhos são aliados poderosos na decoração. Eles ampliam visualmente os cômodos, refletem a luz natural e criam uma sensação de profundidade. Experimente usá-los em corredores ou salas pequenas. Combine-os também com molduras elegantes e faça disposições criativas para explorar a funcionalidade.

7. Tapetes são peças-chave

Os tapetes delimitam espaços, trazem conforto visual e térmico, além de adicionarem textura e cor à decoração. Em salas, quartos ou até mesmo na cozinha, um tapete bem escolhido pode criar uma sensação de aconchego instantânea. Também funcionam como peças-chave para harmonizar móveis e destacar áreas específicas, como o canto da leitura ou a mesa de jantar.

