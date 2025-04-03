Como transformar a área externa da casa com solários e gazebos

Os solários e os gazebos trazem a sensação de aconchego para a área externa Crédito: Projeto: Patrícia Penna Arquitetura & Design | Imagem: Sérgio Israel

Independentemente da estação, contar com um espaço ao ar livre em casa é um convite ao relaxamento e à convivência. Seja para momentos de descanso, seja para encontros especiais, integrar a área externa ao dia a dia torna o ambiente mais acolhedor e funcional.

Para criar essa atmosfera, a arquiteta Patricia Penna, à frente do escritório Patricia Penna Arquitetura & Design, aposta em soluções que unem conforto e conexão com a natureza, como solários e gazebos. “Gosto deles justamente por serem plurais e capazes de sempre elevar o bem-estar daqueles que ali estão”, afirma.

Nos projetos de residências que realiza, a especialista aprecia acrescentar o elemento que comporta diferentes propostas e a composição por diferentes materiais. “Os gazebos e solários tanto são propícios para reunir pessoas em encontros descontraídos quanto para servir petiscos em complemento da área gourmet”, revela Patrícia.

Quem ficou interessado e quer incluir as estruturas na casa, confira três dicas que a arquiteta separou baseada nos projetos elaborados. Confira:

1. Invista em vidros com filtro UV

O vidro para o fechamento superior, além de resguardar, permite a entrada de iluminação Crédito: Imagem: Projeto: Patrícia Penna Arquitetura & Design | Leandro Moraes

Um material bastante comum é o vidro para o fechamento superior, pois, além de resguardar, permite a entrada de iluminação e o deleite de ampliar a conexão com a natureza ao apreciar o céu. Segundo a arquiteta, o material com filtro UV ajuda a proteger o interior dos raios solares mais intensos. “Sem contar que deixa o tempo de estar no gazebo ainda mais agradável”, acrescenta.

Patricia Penna ainda destaca a possibilidade de utilizar uma cobertura retrátil automatizada que se fecha ou se abre conforme o desejo dos moradores. “Esse mecanismo oferece uma expansão para o uso dos solários e gazebos, já que dependendo do sistema, até a intensidade da vedação da luz solar pode ser controlada”, pontua.

2. Utilize madeiras plásticas para o ripado

O ripado de madeira provê redução na incidência solar direta Crédito: Imagem: Projeto: Patrícia Penna Arquitetura & Design | Leandro Moraes

Outra possibilidade interessante listada pela profissional é trabalhar com o efeito do ripado de madeira que, também, provê redução na incidência solar direta. Entretanto, vale ressaltar que é fundamental trabalhar com material de qualidade e executar manutenções frequentes para aumentar a longevidade do elemento. A alternativa, portanto, é investir nas madeiras plásticas.

3. Escolha um mobiliário resistente

As poltronas e sofás dos solários e gazebos devem ser impermeáveis Crédito: Projeto: Patrícia Penna Arquitetura & Design | Imagem: Sérgio Israel

Tratando-se de um espaço ao ar livre, a escolha do mobiliário para compor os solários e gazebos precisa passar por uma série de especificações, sendo peças resistentes às intempéries da natureza, como sol e chuva.