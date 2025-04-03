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Ao ar livre

Como transformar a área externa da casa com solários e gazebos

Ideais para piscina, jardins e espaços ao ar livre, essas estruturas tornam os ambientes mais acolhedores e funcionais

Publicado em 03 de Abril de 2025 às 17:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

03 abr 2025 às 17:59
Os solários e os gazebos trazem a sensação de aconchego para a área externa (Projeto: Patrícia Penna Arquitetura & Design | Imagem: Sérgio Israel)
Os solários e os gazebos trazem a sensação de aconchego para a área externa Crédito: Projeto: Patrícia Penna Arquitetura & Design | Imagem: Sérgio Israel
Independentemente da estação, contar com um espaço ao ar livre em casa é um convite ao relaxamento e à convivência. Seja para momentos de descanso, seja para encontros especiais, integrar a área externa ao dia a dia torna o ambiente mais acolhedor e funcional.
Para criar essa atmosfera, a arquiteta Patricia Penna, à frente do escritório Patricia Penna Arquitetura & Design, aposta em soluções que unem conforto e conexão com a natureza, como solários e gazebos. “Gosto deles justamente por serem plurais e capazes de sempre elevar o bem-estar daqueles que ali estão”, afirma.
Nos projetos de residências que realiza, a especialista  aprecia acrescentar o elemento que comporta diferentes propostas e a composição por diferentes materiais. “Os gazebos e solários tanto são propícios para reunir pessoas em encontros descontraídos quanto para servir petiscos em complemento da área gourmet”,  revela Patrícia.
 Quem ficou interessado e quer incluir as estruturas na casa, confira três dicas que a arquiteta separou baseada nos projetos elaborados. Confira:

1. Invista em vidros com filtro UV

O vidro para o fechamento superior, além de resguardar, permite a entrada de iluminação (Imagem: Projeto: Patrícia Penna Arquitetura & Design | Leandro Moraes)
O vidro para o fechamento superior, além de resguardar, permite a entrada de iluminação Crédito: Imagem: Projeto: Patrícia Penna Arquitetura & Design | Leandro Moraes
Um material bastante comum é o vidro para o fechamento superior, pois, além de resguardar, permite a entrada de iluminação e o deleite de ampliar a conexão com a natureza ao apreciar o céu. Segundo a arquiteta, o material com filtro UV ajuda a proteger o interior dos raios solares mais intensos. “Sem contar que deixa o tempo de estar no gazebo ainda mais agradável”, acrescenta.
Patricia Penna ainda destaca a possibilidade de utilizar uma cobertura retrátil automatizada que se fecha ou se abre conforme o desejo dos moradores. “Esse mecanismo oferece uma expansão para o uso dos solários e gazebos, já que dependendo do sistema, até a intensidade da vedação da luz solar pode ser controlada”, pontua.

2. Utilize madeiras plásticas para o ripado

O ripado de madeira provê redução na incidência solar direta (Imagem: Projeto: Patrícia Penna Arquitetura & Design | Leandro Moraes)
O ripado de madeira provê redução na incidência solar direta Crédito: Imagem: Projeto: Patrícia Penna Arquitetura & Design | Leandro Moraes
Outra possibilidade interessante listada pela profissional é trabalhar com o efeito do ripado de madeira que, também, provê redução na incidência solar direta. Entretanto, vale ressaltar que é fundamental trabalhar com material de qualidade e executar manutenções frequentes para aumentar a longevidade do elemento. A alternativa, portanto, é investir nas madeiras plásticas.

3. Escolha um mobiliário resistente

As poltronas e sofás dos solários e gazebos devem ser impermeáveis (Projeto: Patrícia Penna Arquitetura & Design | Imagem: Sérgio Israel)
As poltronas e sofás dos solários e gazebos devem ser impermeáveis Crédito: Projeto: Patrícia Penna Arquitetura & Design | Imagem: Sérgio Israel
Tratando-se de um espaço ao ar livre, a escolha do mobiliário para compor os solários e gazebos precisa passar por uma série de especificações, sendo peças resistentes às intempéries da natureza, como sol e chuva.
No caso de poltronas e sofás, os tecidos precisam ser impermeáveis ou resistentes à água, enquanto as fibras sintéticas e corda náutica são ótimas apostas para a estrutura dos móveis, uma vez que são resistentes e com excelente durabilidade. O alumínio também é indicado como estrutura do mobiliário por contar com uma alta resistência, inclusive ao efeito da maresia, além de ser muito leve.

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