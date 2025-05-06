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Harmonização

3 dicas criativas para integrar uma adega no projeto da sua casa

Longe de serem apenas espaços de armazenamento, o mobiliário personalizado se torna elemento de destaque na decoração, agregando elegância e utilidade aos lares
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

06 mai 2025 às 15:11

Publicado em 06 de Maio de 2025 às 15:11

As adegas podem se tornar destaque da decoração (Projeto: Escritório Martins Galera Arquitetura | Imagem: Vitor Guilherme)
As adegas podem se tornar destaque da decoração Crédito: Projeto: Escritório Martins Galera Arquitetura | Imagem: Vitor Guilherme
A paixão por vinhos ultrapassa o paladar e se manifesta, cada vez mais, no desejo de integrar adegas aos ambientes residenciais. Longe de serem apenas espaços de armazenamento, o mobiliário personalizado se torna elemento de destaque na decoração, agregando elegância e utilidade aos lares.
Os arquitetos Raphael Martins e Gabriel Galera, à frente do escritório Martins Galera Arquitetura, demonstram em seus projetos como essa inserção pode ser realizada de forma harmoniosa e sofisticada. Confira!

1. Adega sob medida

As portas de vidro transformam a adega em um elemento visual no ambiente (Projeto: Escritório Martins Galera Arquitetura | Imagem: Vitor Guilherme)
As portas de vidro transformam a adega em um elemento visual no ambiente Crédito: Projeto: Escritório Martins Galera Arquitetura | Imagem: Vitor Guilherme
Em um de seus projetos, a dupla de arquitetos idealizou para um apartamento uma opção de adega sob medida com capacidade para mais de 100 rótulos de vinho. Equipada com iluminação LED interna, que realça a beleza das garrafas, e fechada por uma porta de vidro transparente, o mobiliário se adapta de maneira fluida ao living e à cozinha, que compartilham o mesmo espaço.
A escolha do vidro permite apreciar a coleção de vinhos, transformando-a em um elemento visual interessante e convidativo, ao mesmo tempo em que garante as condições ideais de temperatura e umidade para a conservação das bebidas. 

2. Adega com porta de vidro espelhada

As portas espelhadas deixam o ambiente mais elegante (Projeto: Escritório Martins Galera Arquitetura | Imagem: Vitor Guilherme)
As portas espelhadas deixam o ambiente mais elegante Crédito: Projeto: Escritório Martins Galera Arquitetura | Imagem: Vitor Guilherme
Em outro projeto, o móvel personalizado ganha um toque ainda mais exclusivo. Além da iluminação LED, este modelo apresenta uma porta de vidro espelhada, que adiciona um elemento de design moderno e elegante ao espaço.
A finalidade também é um ponto alto: o projeto contempla não apenas o armazenamento correto dos vinhos, mas também um espaço dedicado aos acessórios indispensáveis aos apreciadores, como decanters e outras garrafas especiais.

3. Iluminação

A iluminação , presente em ambos os projetos, é uma aliada importante na valorização das adegas, proporcionando uma luz suave que não prejudica os vinhos e, ao mesmo tempo, destaca a beleza das garrafas. As portas de vidro, sejam elas transparentes ou espelhadas, permitem a visualização da coleção, transformando-a em um ponto focal do ambiente.
“A incorporação no projeto vai além da simples instalação de um equipamento: requer um planejamento cuidadoso que considere o conceito do ambiente, a quantidade de rótulos a serem armazenados e a forma como a adega se relacionará com os demais elementos do espaço”, conclui Raphael Martins. 

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