Startups do hub de inovação da Rede Gazeta são selecionadas para o maior evento de inovação do ES

Com soluções que vão da área da educação à sustentabilidade, startups residentes do Fonte Hub se destacam entre as selecionadas para o ESX 2025 e ampliam sua visibilidade em eventos de inovação no Brasil e no exterior.

Publicado em 1 de julho de 2025 às 15:38

Logos da iTrois, Guriri, Speach e Luma Ensino, respectivamente. Crédito: Reprodução

As startups residentes do Fonte Hub - espaço de inovação da Rede Gazeta - seguem conquistando espaço no cenário capixaba de inovação! A Guriri Co., iTrois, Luma Ensino e Speach foram selecionadas para participar do Espírito Santo Innovation Experience (ESX) 2025, maior evento de inovação e empreendedorismo do Estado, que será realizado na Praça do Papa, em Vitória, de 10 a 12 de julho.>

O ESX tem como objetivo conectar agentes do ecossistema e impulsionar negócios inovadores, sendo um vetor importante para startups em crescimento.>

Guriri apresenta nova linha de biojoias sustentáveis

Para Luís Santos, CEO da Guriri Co., estar na programação do ESX é a chance de fortalecer a identidade da startup e difundir sua proposta de impacto socioambiental. “É muito significativo pra gente estar entre os expositores de um evento que tem tanta sinergia com o que acreditamos. A Guriri é uma marca 100% capixaba, e poder mostrar isso para o nosso próprio Estado tem um valor enorme. Queremos reforçar o orgulho do que fazemos aqui”, destaca.>

Durante o evento, a Guriri vai apresentar, pela primeira vez, sua nova linha de biojoias feitas com bioacetato derivado da borra de café, uma evolução do projeto Coffea Art. A startup, que já criou óculos de sol com esse mesmo material e um biofertilizante feito com o reaproveitamento da água de ar-condicionado da Rede Gazeta, agora se prepara para escalar a produção e ampliar seu alcance no mercado. >

>

Luma Ensino entre as top 10 entre mais de 300 inscritas

Já a Luma Ensino foi destaque entre as selecionadas, ficando em 8º lugar entre mais de 300 startups inscritas. A edtech capixaba vai apresentar no evento suas soluções personalizadas para educação, com foco em inteligência artificial e aprendizagem multifacetada.>

Para Murilo Carvalho, CEO da LUMA Ensino, participar novamente da ESX é uma chance de reforçar o propósito da edtech e mostrar os avanços alcançados com o uso da tecnologia aplicada à educação. "Nosso time está empolgado em apresentar soluções que colocam o aluno no centro da aprendizagem, respeitando sua individualidade e conectando educação, família e comunidade. O ESX é uma vitrine de inovação e estar aqui nos aproxima de quem acredita, como nós, que é possível transformar vidas por meio da educação”, afirma.

>

iTrois leva sommelier virtual ao ESX após passagem pelo VivaTech

Outra startup que marcará presença é a iTrois, que desenvolveu uma solução inovadora para o setor de gastronomia. No evento, a startup vai apresentar a Sommie, uma inteligência artificial que atua como sommelier em restaurantes, sugerindo vinhos com base nos pratos do cardápio. E a solução já vem chamando atenção além das fronteiras capixabas: neste mês, a Sommie foi apresentada no VivaTech 2025, o maior evento de inovação e tecnologia da Europa, sendo a única startup do Espírito Santo presente.>

Pablo Magalhães, CEO da iTrois, reforça a importância do Fonte Hub como ambiente de fomento e visibilidade para a trajetória da startup, que agora celebra mais uma conquista. “Estar no Fonte foi essencial para alcançarmos esse momento. Além da rede de conexões e aprendizados que o ambiente proporciona, o hub nos ajudou a refinar nossa proposta e ganhar maturidade como negócio. Participar do ESX é a confirmação de que estamos no caminho certo”, afirma. >

Speach retorna ao ESX e é destaque nacional no Prêmio Sebrae

A lista de selecionadas também inclui a Speach, startup do Fonte que desenvolve vozes humanizadas a partir do uso de inteligência artificial. Além de marcar presença pelo segundo ano consecutivo no ESX, a Speach foi uma das mil selecionadas no Prêmio Sebrae Startups, que reconhece as soluções e negócios mais promissores do país. >

