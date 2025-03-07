Borra de café e água de ar-condicionado viram adubo natural no ES

GuririCo. Crédito: Bianca Lemos

Misture borra de café, água de ar-condicionado, e deixe fermentar por sete dias. Eu sei, pode parecer inusitado, mas essa mistura dá origem a um biofertilizante 100% natural e livre de aditivos químicos. Esse é novo produto de mais uma etapa do projeto “Coffea Art”, da startup Guriri Co.

Além de transformar os resíduos do café em armações de óculos, a residente do Fonte Hub irá produzir o adubo que será distribuído a todos que fazem parte do dia a dia da Rede a partir da próxima segunda-feira (10), no Fonte Hub.

Assista ao vídeo e descubra como esse fertilizante natural é produzido!