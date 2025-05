Inovação capixaba

Vivatech 2025: startup capixaba leva sommelier digital ao maior evento de tecnologia da Europa

Única representante do Espírito Santo no Vivatech 2025, a presença da iTrois marcará um passo importante para a internacionalização da inovação capixaba.

Publicado em 16 de maio de 2025 às 14:46

Pablo Magalhães, CEO da iTrois. Crédito: Carlos Alberto Silva

A inovação capixaba vai atravessar o Oceano Atlântico! A iTrois, nova residente do Fonte Hub - espaço de inovação da Rede Gazeta - foi a única startup do Espírito Santo selecionada para expor no Vivatech 2025, o maior evento de tecnologia e startups da Europa, que acontecerá entre os dias 11 e 14 de junho, em Paris.>

Na bagagem, a startup leva o projeto Sommie, uma inteligência artificial (IA) desenvolvida para atuar como sommelier digital em restaurantes. A solução combina tecnologia e conhecimento sensorial para transformar a forma como os vinhos são recomendados e consumidos em estabelecimentos, aproximando o serviço especializado da rotina de restaurantes de todos os portes.>

Para Pablo Magalhães, CEO da startup, estar no VivaTech vai além da visibilidade: é uma chance de crescimento real para a startup.>

“Participar do evento vai nos colocar em contato direto com o ecossistema de inovação europeu, um mercado que nos interessa muito. É uma oportunidade única para apresentar nossa solução e buscar novas parcerias com investidores” Pablo Magalhães CEO da iTrois

A presença da iTrois no Vivatech 2025 reforça o papel do Fonte Hub como um ambiente fértil para o desenvolvimento de soluções com potencial de impacto global. >

“Acompanhar o crescimento da iTrois e ver a Sommie chegando a Paris é gratificante, porque mostra que o ecossistema que estamos construindo aqui no Fonte funciona. Nosso objetivo é exatamente esse: apoiar startups com boas ideias, oferecer as conexões certas e preparar essas soluções para alcançar novos mercados”, destaca Leo Fraga, analista de inovação do Fonte Hub. >

