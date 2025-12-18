Zona Mista #66: Flamengo perde o Mundial; Vasco e Corinthians lutam pela Copa do Brasil

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 13:43
O Zona Mista #66 chega com tudo nesta quinta-feira (18) com as análises da derrota do Flamengo para o PSG na Copa Intercontinental e do primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco.
Filipe Souza, Marcella Scaramella, Daniel Marçal e Luca Lanes comandam a resenha.
