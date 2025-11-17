Zona Mista #59: Flamengo goleia o Sport e Palmeiras perde para o Santos na Vila

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 15:41
O Zona Mista #59 chega com tudo nesta segunda-feira (17), com as análises da vitória do Flamengo sobre o Sport, o tropeço do Palmeiras diante do Santos, e vitória da Seleção Brasileira sobre Senegal. Vinícius Lima, Breno Coelho, Luca Lanes e Murilo Cuzzuol comandaram a resenha.
