Zona Mista #59: Flamengo goleia o Sport e Palmeiras perde para o Santos na Vila

Vinícius Lima, Breno Coelho, Luca Lanes e Murilo Cuzzuol comentam os jogos atrasados do Brasileirão e a vitória da Seleção Brasilera

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 15:41

O Zona Mista #59 chega com tudo nesta segunda-feira (17), com as análises da vitória do Flamengo sobre o Sport, o tropeço do Palmeiras diante do Santos, e vitória da Seleção Brasileira sobre Senegal. Vinícius Lima, Breno Coelho, Luca Lanes e Murilo Cuzzuol comandaram a resenha.

