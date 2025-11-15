Luto nas Laranjeiras

Morre Celso Barros, pré-candidato à presidência do Fluminense

Torcedor fanático do Flu, o médico presidiu a Unimed e estabeleceu uma parceria vitoriosa de 99 até 2014; ele sofreu um infarto e não resistiu

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 15:31

Celso Barros era pré-candidato à presidência do Fluminense e morreu neste sábado (15) Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Morreu neste sábado, aos 73 anos, Celso Barros, candidato à presidência do Fluminense para a próxima eleição, marcada para o próximo dia 29. O médico era torcedor apaixonado do clube das Laranjeiras, foi líder do projeto da Unimed que patrocinou o Tricolor de 1999 a 2014, período em que o clube se reergueu e conquistou títulos. Ele sofreu um infarto e não resistiu.

Celso Corrêa de Barros foi médico pediatra e ganhou destaque no ocenário quando foi nomeado diretor do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, depois conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro e diretor da Associação Médica Brasileira.

Sua relação como patrocinador do clube do coração iniciou em 1999, quando presidiu a empresa Unimed. Com a marca estampada no espaço máster do uniforme, o Fluminense conquistou a Série C do mesmo ano, se reergueu e acumulou grandes conquistas, como as da Copa do Brasil de 2007, Brasileirão em 2010 e 2012 e os estaduais de 2002, 2005 e 2012.

Após o fim do vínculo da Unimed com o clube das Laranjeiras, Celso Barros voltou a viver o clube do coração, mas na parte política. Em 2019, foi eleito vice-presidente geral ao lado de Mário Bittencourt, atual mandatário. A dupla, no entanto, rompeu no meio do mandato e o médico tornou-se frente forte da oposição no Fluminense.

Celso Barros buscava assinaturas para formalizar, ainda neste sábado, dia de sua morte, a candidatura à presidência do Fluminense para o triênio de 2026 a 2028.

